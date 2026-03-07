আরিচা ঘাটে চাকায় হাওয়া দেওয়ার সিলিন্ডার বিস্ফোরণে নিহত ১, আহত ৩

মানিকগঞ্জের শিবালয় উপজেলার আরিচা ঘাটে টায়ার ও চাকায় হাওয়া দেওয়ার মেশিনের সিলিন্ডার বিস্ফোরণে একজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন তিনজন। আজ শনিবার (৭ মার্চ) বেলা ১১টার দিকে আরিচা ফেরি টার্মিনালের ৩ নম্বর ঘাটের কাছে এই দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত ব্যক্তির নাম মোহাম্মদ মল্লিক (৪৬)। তিনি শিবালয় নতুনপাড়া এলাকার আনছার মল্লিকের ছেলে। নিহতের ছোট বোন সাথী আক্তার মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করে জানান, গুরুতর আহত অবস্থায় ভাইকে ঢাকায় পঙ্গু হাসপাতালে নেওয়ার পথে তিনি মারা যান।
আহতদের মধ্যে স্থানীয় নবী হোসেনের ছেলে পান দোকানি সাব্বির (১৬), ফেরি টিকিট কাউন্টারে কর্মরত জাহাঙ্গীর (৪৫) ও অপরিচিত এক পথচারী স্থানীয়ভাবে চিকিৎসা নিয়েছেন।
প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বেলা ১১টার দিকে আরিচা ঘাটের ‘আক্কাস মেকার’-এর দোকানে চাকা হাওয়া দেওয়ার মেশিন সিলিন্ডারটি বিকট শব্দে বিস্ফোরিত হয়। সে সময় সিলিন্ডারের অদূরে একটি চায়ের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন মোহাম্মদ মল্লিক। বিস্ফোরণের ফলে সিলিন্ডারের একটি অংশ ছিটকে এসে তাঁর দুই পায়ে প্রচণ্ড আঘাত করে। রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে স্থানীয় উথলী সরকারি হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরে অবস্থার অবনতি হলে ঢাকা নেওয়ার পথে তাঁর মৃত্যু হয়। বিস্ফোরণের তীব্রতায় আশপাশের দোকানপাট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং আতঙ্কে ব্যবসায়ীরা দোকান বন্ধ করে দেন।
শিবালয় থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনির হোসেন বলেন, ‘খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। আমরা ঘটনার বিস্তারিত খতিয়ে দেখছি।’
