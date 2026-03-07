Ajker Patrika
চট্টগ্রাম

কক্সবাজারে চাঁদা না পেয়ে ব্যবসায়ীকে খুন

কক্সবাজার প্রতিনিধি
কক্সবাজারে চাঁদা না পেয়ে ব্যবসায়ীকে খুন
প্রতীকী ছবি

কক্সবাজার শহরে দাবিকৃত চাঁদা না পেয়ে ছুরিকাঘাতে গণেশ পাল (৪০) নামে এক ব্যবসায়ীকে হত্যার অভিযোগ পাওয়া গেছে। আজ শনিবার (৭ মার্চ) বেলা আড়াইটার দিকে দক্ষিণ সাহিত্যিকা পল্লির পল্লানকাটা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত গণেশ পাল ওই এলাকার বাসিন্দা ও শহরের পৌরসভা মার্কেটের ব্যবসায়ী।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শনিবার দুপুরে গণেশ পাল তাঁর বাড়ির সেফটিক ট্যাংক নির্মাণকাজ দেখাশোনা করছিলেন। এ সময় মোহাম্মদ জিসান নামে এক ব্যক্তি কয়েকজন যুবক নিয়ে তাঁর কাছে চাঁদা দাবি করেন। গণেশ পাল চাঁদা দিতে অস্বীকৃতি জানালে তাঁর ওপর হামলা চালায়। হামলাকারীরা তাঁর বুকের বাঁ পাশে ছুরিকাঘাত করে পালিয়ে যায়। গুরুতর আহত অবস্থায় পরিবারের সদস্য ও স্থানীয় লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে কক্সবাজার সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

নিহতের ভাই আশীষ পাল বলেন, তাঁর ভাই নতুন বাড়ি তৈরি করার সময় স্থানীয় চিহ্নিত সন্ত্রাসী মোহাম্মদ জিসানসহ কয়েকজন যুবক চাঁদা দাবি করেছিল। চাঁদা না পেয়ে তারা আজ তাঁর ভাইকে হত্যা করেছে।

কক্সবাজার সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ছমিউদ্দিন বলেন, নিহতের মরদেহ উদ্ধার করে কক্সবাজার সদর হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। পুলিশ ঘটনায় জড়িতদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনার কাজ করছে।

এদিকে সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় সনাতন ধর্মাবলম্বী নারী-পুরুষ গণেশ পালের হত্যাকারীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে শহরে বিক্ষোভ মিছিল করেছেন।

অস্ট্রেলিয়ার পর নিউজিল্যান্ডও কেন মোদি স্টেডিয়ামের উইকেটের ছবি তুলে রাখল

কালীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর আকস্মিক পরিদর্শন, কয়েকজন চিকিৎসক অনুপস্থিত

অভিজ্ঞতা ছাড়াই ইবনে সিনায় চাকরি, এইচএসসি পাসে আবেদন

ইরান যুদ্ধে হুতিদের নীরবতা কি তুমুল ঝড়ের পূর্বাভাস

ব্রিটেনের ঘাঁটিতে যুক্তরাষ্ট্রের শক্তিশালী বোমারু বিমান, হামলা কি রাতেই

সংসদ অধিবেশনের শুরুতে বিএনপিকে শপথ ও রাষ্ট্রপতিকে অপসারণের আহ্বান নাহিদের

ইফতারে প্রাণের বন্ধনে পাঠকবন্ধু বগুড়া

ঝিনাইদহে বেশির ভাগ ফিলিং স্টেশনে জ্বালানি তেল বিক্রি বন্ধ, ডিসি বললেন সংকট নেই

ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে ফুল দিতে গিয়ে গ্রেপ্তার ৪

