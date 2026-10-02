Ajker Patrika
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মানিকগঞ্জ

মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ বিক্রি: ঘিওরে ৭ ফার্মেসিকে জরিমানা

ঘিওর (মানিকগঞ্জ) প্রতিনিধি  
মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ বিক্রি: ঘিওরে ৭ ফার্মেসিকে জরিমানা
মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ বিক্রি ও প্রেসক্রিপশন ছাড়া অ্যান্টিবায়োটিক বিক্রির অভিযোগে সাতটি ফার্মেসিকে জরিমানা। ছবি: আজকের পত্রিকা

মানিকগঞ্জের ঘিওর বাজারের বিভিন্ন ফার্মেসিতে মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ সংরক্ষণ, ফিজিশিয়ান স্যাম্পল রাখা এবং প্রেসক্রিপশন ছাড়া অ্যান্টিবায়োটিক বিক্রির অভিযোগে সাতটি ফার্মেসিকে মোট ৪৬ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে ঘিওর বাজারে এ অভিযান পরিচালনা করেন ঘিওর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মো. তানভীর ইসলাম। অভিযানে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের মানিকগঞ্জ জেলা কার্যালয়ের ড্রাগ সুপারিনটেনডেন্ট মো. ফয়সাল ফুয়াদ চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন।

অভিযান সূত্রে জানা যায়, মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ ও ফিজিশিয়ান স্যাম্পল সংরক্ষণ, চিকিৎসকের প্রেসক্রিপশন ছাড়া অ্যান্টিবায়োটিক বিক্রি এবং আইন অমান্য করে ওষুধ মজুত ও বিক্রির অভিযোগে ঔষধ ও কসমেটিকস আইন, ২০২৩-এর ৪০ ধারায় সাতটি মামলা করা হয়।

এর মধ্যে মেসার্স মনির মেডিসিন কর্নারকে ২৫ হাজার টাকা, মানিক মেডিকেল হল ও আনোয়ারা ফার্মেসিকে ৫ হাজার টাকা করে, শাওন ফার্মেসি, আলম মেডিকেল কর্নার ও মনোয়ার ফার্মেসিকে ৩ হাজার টাকা করে এবং কাজল মেডিকেল কর্নারকে ২ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

অভিযানে উপজেলা ভূমি কার্যালয়ের ক্রেডিট চেকিং সায়রাত সহকারী এস এম আনোয়ার হোসেন সুমন ও ঘিওর থানা-পুলিশ সহযোগিতা করে।

প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, জনস্বার্থে ওষুধের দোকানে নিয়মিত তদারকি ও আইনানুগ অভিযান অব্যাহত থাকবে।

বিষয়:

মানিকগঞ্জওষুধমানিকগঞ্জ সদরজেলার খবরআইন–আদালতভ্রাম্যমাণ আদালত
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