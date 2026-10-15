ঘিওরে সড়কের পাশে নতুন চারা রোপণ

পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা ও জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলায় মানিকগঞ্জের ঘিওরে সরকারি সড়কের পাশে নষ্ট হয়ে যাওয়া গাছের স্থানে নতুন চারা রোপণ করা হয়েছে।
আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে ঘিওর-জাবরা এবং ঘিওর-তিল্লী ভায়া সিংজুরী সড়কের বিভিন্ন স্থানে বৃক্ষরোপণ কার্যক্রম পরিদর্শন করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) নাশিতা-তুল ইসলামসহ প্রশাসনের একটি দল।
উপজেলা প্রকৌশল কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, সড়ক দুটির পাশে আগে সাত শতাধিক ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছের চারা রোপণ করা হয়েছিল। অতিবৃষ্টি ও প্রাকৃতিক প্রতিকূলতায় বেশ কিছু চারা নষ্ট হয়ে যায়।
নষ্ট চারার স্থানে পেয়ারা, কাঁঠাল, নিম ও মেহগনিসহ বিভিন্ন প্রজাতির নতুন চারা রোপণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
পরিদর্শনকালে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা প্রকৌশলী মোহাম্মদ আলী, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা তহমিনা খাতুন, উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা মো. শাহিন আলম এবং ঘিওর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির জোনাল অফিসের উপমহাব্যবস্থাপক মো. আলীবর্দী খান সুজন।
উপজেলা প্রকৌশলী মোহাম্মদ আলী বলেন, সড়কের পাশে রোপণ করা চারাগুলো রক্ষায় সরকারি উদ্যোগে নাইলনের নেট দিয়ে বেড়া দেওয়া হচ্ছে। এতে গরু-ছাগলের বিচরণ ও প্রতিকূল পরিবেশ থেকে চারাগুলো সুরক্ষিত থাকবে।
মোহাম্মদ আলী বলেন, ‘শুধু চারা রোপণ করলেই চলবে না, এগুলোকে টিকিয়ে রাখাই আসল চ্যালেঞ্জ।’ রোপণ করা গাছের যথাযথ পরিচর্যা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করতে স্থানীয় বাসিন্দাদেরও এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি।
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