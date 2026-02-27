Ajker Patrika
মানিকগঞ্জ

ডিবি পুলিশের ওপর হামলা, হ্যান্ডকাফসহ আটক মাদক কারবারি ছিনতাই

সিংগাইর (মানিকগঞ্জ) প্রতিনিধি
মানিকগঞ্জের সিংগাইরে মাদকবিরোধী অভিযানে গিয়ে জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশের সদস্যরা হামলার শিকার হয়েছেন। এ সময় হামলাকারীরা হ্যান্ডকাফ পরিহিত মাদক কারবারি লাবু মিয়া (৫৪)কে ছিনিয়ে নিয়ে যায়। বৃহস্পতিবার (২৬ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে উপজেলার ধল্লা ইউনিয়নের চর উলাইল এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশের উপপরিদর্শক (এসআই) আনোয়ারের নেতৃত্বে সাত সদস্যের একটি দল সিংগাইরের ধল্লা এলাকায় অভিযান চালায়। এ সময় দীর্ঘদিন ধরে মাদক ব্যবসার সঙ্গে জড়িত অভিযোগে চর উলাইল গ্রামের মো. লাবু মিয়াকে আটক করা হয়।

আটকের পর লাবু মিয়ার মেয়ে বাড়িতে গিয়ে বিষয়টি জানালে তার আত্মীয়-স্বজন ও স্থানীয় কয়েকজন ঘটনাস্থলে এসে ডিবি পুলিশের ওপর অতর্কিত হামলা চালায়। একপর্যায়ে তারা পুলিশ সদস্যদের মারধর করে হ্যান্ডকাফসহ আটক আসামিকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়।

হামলায় উপপরিদর্শক আনোয়ার, কনস্টেবল হাসান ও কনস্টেবল রেজাউল আহত হন। তাদের সিংগাইর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

সিংগাইর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মাজহারুল ইসলাম বলেন, এ ঘটনায় ডিবি ও থানা পুলিশের সাঁড়াশি অভিযান চলছে। ছিনিয়ে নেওয়া আসামিকে পুনরায় গ্রেপ্তার এবং হামলায় জড়িতদের আটকের চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

বিষয়:

মানিকগঞ্জপুলিশঅভিযানমাদকবিরোধীমানিকগঞ্জ সদরহামলাডিবি
এলাকার খবর
