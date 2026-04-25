Ajker Patrika
মানিকগঞ্জ

সিংগাইরে জমিসংক্রান্ত বিরোধে ছোট ভাইয়ের হাতে বড় ভাই খুন

সিংগাইর (মানিকগঞ্জ) প্রতিনিধি
মানিকগঞ্জের সিংগাইরে জমিজমা-সংক্রান্ত বিরোধের জেরে নজরুল ইসলাম (৫০) নামে এক বড় ভাইকে হত্যা করার অভিযোগ উঠেছে তাঁরই ছোট ভাইয়ের বিরুদ্ধে। শুক্রবার (২৪ এপ্রিল) বিকেলে সিংগাইর পৌরসভার গোলড়া এলাকায় এ হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। নিহত নজরুল ইসলাম ওই এলাকার মৃত গিয়াস উদ্দিনের ছেলে। অভিযুক্ত ছোট ভাই খন্দকার ওয়াহিদ (৪০) ঘটনার পর থেকে পলাতক রয়েছেন।

থানা-পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, জমিজমা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বড় ভাই নজরুল ইসলাম ও ছোট ভাই খন্দকার ওয়াহিদের মধ্যে বিরোধ চলছিল। শুক্রবার বিকেলে নিজ বাড়িতে দুই পক্ষের উপস্থিতিতে বিরোধপূর্ণ জমির সমাধানের লক্ষ্যে স্থানীয় মুরব্বিরা সালিসে বসেন। এ নিয়ে তাঁদের মধ্যে কথা-কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে ওয়াহিদ ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা নজরুল ইসলাম ও তাঁর ছেলে অভিকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেন। একপর্যায়ে নজরুল ইসলাম ও অভির (২৮) মাথায় লাঠি দিয়ে আঘাত করা হয়। এতে বাবা-ছেলে দুজনই গুরুতর আহত হন।

পরে স্থানীয়রা তাঁদের উদ্ধার করে সিংগাইর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানে নজরুল ইসলামের অবস্থার অবনতি হলে চিকিৎসকেরা তাঁকে উন্নত চিকিৎসার জন্য সাভারের এনাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠান। পরে হাসপাতালে নেওয়ার পথে নজরুল ইসলামের মৃত্যু হয়।এ ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

সিংগাইর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাজহারুল ইসলাম বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। নিহতের পরিবারের পক্ষ থেকে থানায় মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে। হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের গ্রেপ্তারে কাজ করছে পুলিশ।

বিষয়:

জমিমানিকগঞ্জহত্যাঢাকা বিভাগজেলার খবর
