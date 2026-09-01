মানিকগঞ্জে প্রতারণার অভিযোগে দুই যুবক আটক

এক লাখ টাকায় মিলবে বিপুল পরিমাণ সৌদি রিয়াল। কথামতো রিয়ালের ১৪ বান্ডিলও দেখানো হয় তাঁকে। তবে বান্ডিল খুলতেই বেরিয়ে আসে পুরোনো খবরের কাগজ। প্রতারণা ধামাচাপা দিতে প্রতিটি বান্ডিলে রাখা হয়েছিল ৫০ রিয়ালের মাত্র তিনটি আসল নোট। পরে খবর পেয়ে স্থানীয়দের সহায়তায় প্রতারক চক্রের দুই সদস্যকে আটক করে পুলিশ। এ সময় পালিয়ে যান আরও একজন।
মঙ্গলবার সকালে মানিকগঞ্জ বাসস্ট্যান্ডসংলগ্ন রাজ রেস্টুরেন্টের সামনে এ ঘটনা ঘটে। আটক ব্যক্তিরা হলেন গোপালগঞ্জের মুকসুদপুর উপজেলার এনামুল শেখ (৪০) ও আলম শেখ ওরফে আলেম (৫০)। পালিয়ে যাওয়া ব্যক্তির নাম জাহাঙ্গীর শেখ।
পুলিশ জানায়, হকারের ছদ্মবেশে জাহাঙ্গীর শেখ গড়পাড়ার ঠাটাংগা শাহে জামে মসজিদের ইমাম মো. ইসমাইল হোসাইন শামীমের সঙ্গে পরিচিত হন। পরে তাঁর কাছে বিপুল পরিমাণ সৌদি রিয়াল থাকার কথা বলে ব্যাংকের মাধ্যমে ভাঙিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব দেন। এর পরদিন ইমামকে রাজ রেস্টুরেন্টের সামনে ডেকে তিনজন মিলে ১৪ বান্ডিল রিয়াল দেখিয়ে এক লাখ টাকায় বিক্রির প্রস্তাব দেওয়া হয়।
বান্ডিল পরীক্ষা করতে গিয়ে ইমামের সন্দেহ হলে তিনি প্রতারণার বিষয়টি বুঝতে পারেন। পরে স্থানীয় লোকজন তিনজনকে ঘিরে ফেললে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে এনামুল ও আলমকে আটক করে। এ সময় জাহাঙ্গীর শেখ পালিয়ে যান।
পুলিশের দাবি, আটক এনামুলের ব্যাগ থেকে খবরের কাগজ দিয়ে তৈরি কয়েকটি বান্ডিল এবং ৫০ রিয়ালের তিনটি আসল নোট উদ্ধার করা হয়েছে।
মানিকগঞ্জ সদর থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) জুলুস খান পাঠান বলেন, ‘এ ঘটনায় ইমামের অভিযোগে সদর থানায় দণ্ডবিধির ৪০৬ ও ৪২০ ধারায় মামলা হয়েছে। পলাতক জাহাঙ্গীরসহ চক্রের অন্য সদস্যদের গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে।’
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