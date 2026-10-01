Ajker Patrika
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মাগুরা

মাগুরায় ফের ২০ ইউনিটের বিদ্যুৎ বিল ২৯ হাজার টাকা

মহম্মদপুর (মাগুরা) প্রতিনিধি 
আপডেট : ০১ অক্টোবর ২০২৬, ২৩: ১৯
মাগুরায় ফের ২০ ইউনিটের বিদ্যুৎ বিল ২৯ হাজার টাকা
পল্লীবিদ্যুতের ভুতুড়ে বিল হাতে ভুক্তভোগী গ্রাহক বাবু মোল্যা। ছবি: আজকের পত্রিকা

মাগুরায় পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির ভুতুড়ে বিল নিয়ে ফের তোলপাড় শুরু হয়েছে। মাত্র ২০ ইউনিট বিদ্যুৎ ব্যবহারের বিপরীতে এক গ্রাহকের নামে তৈরি করা হয়েছে ২৯ হাজার ১৩৮ টাকার বিল। ভৌতিক এই বিলে হতবাক ও চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন মাগুরা সদর উপজেলার গোপালগ্রাম ইউনিয়নের সংকোচখালি গ্রামের ভুক্তভোগী গ্রাহক বাবু মোল্যা (৫৫)।

ভুক্তভোগী বাবু মোল্যা জানান, দীর্ঘদিন ধরে তাঁর বসতবাড়ির বিদ্যুৎ বিল ২০০ থেকে ২৫০ টাকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু সম্প্রতি তাঁর হাতে পৌঁছানো বিলের কাগজে বিদ্যুৎ ব্যবহার দেখানো হয়েছে মাত্র ২০ ইউনিট, অথচ বিলের মোট পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়েছে ২৯ হাজার ১৩৮ টাকা। এই অস্বাভাবিক বিল দেখে তিনি চরম বিস্মিত ও চিন্তিত হয়ে পড়েছেন।

ভুক্তভোগী এই গ্রাহকের অভিযোগ, বিদ্যুৎ ব্যবহারের সঙ্গে বিলের এই আকাশ-পাতাল পার্থক্যে তিনি মারাত্মক মানসিক চাপ ও ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন।

বিষয়টি নিয়ে যোগাযোগ করা হলে মাগুরা জেলা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির এজিএম ফজলুল আনোয়ার জানান, বিষয়টি দৃষ্টিগোচর হয়েছে। তাঁরা বিলটি খতিয়ে দেখছেন।

তবে ভুক্তভোগী বাবু মোল্যার দাবি, ভুল বিলের কাগজ নিয়ে অফিসে গিয়ে প্রতিকার চাওয়ার আগেই পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির দায়িত্বরত লোকজন তাঁকে নানাভাবে হয়রানি করেছেন।

উল্লেখ্য, এর আগেও মাগুরার এক নারী গ্রাহক মোছা. আলেয়া খাতুনের নামে মাত্র ২৩৫ ইউনিট ব্যবহারের বিপরীতে ৫০৬ কোটি টাকার বেশি ভৌতিক বিল আসার ঘটনা ঘটেছিল, যা দেশজুড়ে ব্যাপক তোলপাড় সৃষ্টি করে। গ্রাহককে মাত্র ২৩৫ ইউনিট বিদ্যুৎ ব্যবহারের বিপরীতে প্রায় ৫০৭ কোটি টাকার ভুয়া বিল দেওয়ার ঘটনায় সংশ্লিষ্ট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির জেনারেল ম্যানেজারকে (জিএম) সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে।

একই সঙ্গে এ ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করে ভুক্তভোগী গ্রাহকের কাছে টেলিফোনে দুঃখ প্রকাশ করেছেন বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদমন্ত্রী ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু।

বিষয়:

মাগুরাবিদ্যুৎভোগান্তিখুলনাজেলার খবর
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