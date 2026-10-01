Ajker Patrika
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ময়মনসিংহ

নান্দাইলে বৃদ্ধাশ্রমে প্রতিবন্ধী নারীকে ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগে ইমাম আটক

নান্দাইল (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি 
নান্দাইলে বৃদ্ধাশ্রমে প্রতিবন্ধী নারীকে ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগে ইমাম আটক
ঘটনার পর আটক ইমামকে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

ময়মনসিংহের নান্দাইলে একটি বৃদ্ধাশ্রমে প্রতিবন্ধী নারীকে ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগে এক মসজিদের ইমামকে আটক করা হয়েছে। আটক ইমামের নাম মো. রুবেল মিয়া (৩০)।

বৃহস্পতিবার (১ অক্টোবর) সন্ধ্যা ৭টার দিকে উপজেলার একটি গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। আটককৃত মো. রুবেল মিয়া ওই উপজেলার একটি মসজিদে ইমামতি করতেন।

বৃদ্ধাশ্রমের পরিচালক জানান, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার পর ইমাম মো. রুবেল মিয়া বৃদ্ধাশ্রমে প্রবেশ করেন। কোনো কিছু না বলেই হঠাৎ বৃদ্ধাশ্রমে থাকা ৩০ বছর বয়সী এক প্রতিবন্ধী নারীকে ধর্ষণের চেষ্টা চালান। সে সময় ওই নারী চিৎকার শুরু করলে বৃদ্ধাশ্রমে থাকা অন্যরা এসে ইমামকে আটক করেন এবং লোহার শিকল দিয়ে বেঁধে রাখেন। পরে বিষয়টি থানায় জানালে পুলিশ অভিযুক্ত রুবেলকে আটক করে।

জানতে চাইলে অভিযুক্ত ইমাম মো. রুবেল মিয়া জানান, বৃদ্ধাশ্রমে ওই নারীসহ আশ্রয়ে থাকা অন্য নারী-পুরুষদের সেবা করার উদ্দেশে সেখানে গিয়েছিলেন। তবে কাউকে ধর্ষণের জন্য যাননি।

এ বিষয়ে নান্দাইল মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আজহারুল ইসলাম বলেন, ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে অভিযুক্ত ইমামকে আটক করে থানায় এনেছে। অভিযোগের ভিত্তিতে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

বিষয়:

ময়মনসিংহ জেলানান্দাইলআটকধর্ষণমসজিদপুলিশময়মনসিংহ বিভাগ
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