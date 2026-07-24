Ajker Patrika
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মাগুরা

অর্থাভাবে জমিতেই নষ্ট হচ্ছিল পাট, দরিদ্র কৃষকের পাশে আনসার-ভিডিপি

মহম্মদপুর (মাগুরা) প্রতিনিধি
অর্থাভাবে জমিতেই নষ্ট হচ্ছিল পাট, দরিদ্র কৃষকের পাশে আনসার-ভিডিপি
দরিদ্র কৃষকের পাট কেটে দেন আনসার-ভিডিপির স্বেচ্ছাসেবী সদস্যরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

শ্রমিকের আকাশছোঁয়া মজুরি। পকেটে টাকা না থাকায় জমির পাট কাটতে না পেরে চরম হতাশায় দিন পার করছিলেন মাগুরার শ্রীপুর উপজেলার দরিদ্র কৃষক মো. আলতাফ বিশ্বাস। চোখের সামনেই জমিতে নষ্ট হতে বসেছিল তাঁর কষ্টে ফলানো সোনালি আঁশ। ঠিক এমন সংকটের মুহূর্তে এগিয়ে এল শ্রীপুর উপজেলা আনসার ও ভিডিপি।

গতকাল বৃহস্পতিবার সদর ইউনিয়নের সারঙ্গদিয়া গ্রামে এক ব্যতিক্রমী ও মানবিক ঘটনা ঘটে। সদর ইউনিয়ন ভিডিপি দলনেতা মনিরুল ইসলামের নেতৃত্বে আনসার-ভিডিপির একদল স্বেচ্ছাসেবী সদস্য সকালে ওই কৃষকের জমিতে নেমে পড়েন। সম্পূর্ণ বিনা পারিশ্রমিকে দিনব্যাপী স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে তাঁরা জমির সমস্ত পাট কেটে দেন।

এমন মানবিক সহায়তা পেয়ে আবেগাপ্লুত কৃষক মো. আলতাফ বিশ্বাস কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, ‘বিপদের সময় আনসার-ভিডিপির ভাইয়েরা বিনা পারিশ্রমিকে আমার পাট কেটে দিয়েছেন। তাদের এই নিঃস্বার্থ সহযোগিতা আমি জীবনেও ভুলব না।’

আনসার-ভিডিপির এই উদ্যোগে চরম দুশ্চিন্তায় থাকা কৃষক পরিবারটিতে যেমন স্বস্তি ফিরেছে, তেমনি তাদের এই মানবিক কাজ স্থানীয়দের মাঝেও ব্যাপক প্রশংসা কুড়িয়েছে।

ভিডিপি দলনেতা মনিরুল ইসলাম জানান, আনসার-ভিডিপি সব সময়ই জনকল্যাণে কাজ করে। জেলা কমান্ড্যান্ট মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন এবং উপজেলা কর্মকর্তা রিনা খাতুনের নির্দেশনায় তারা এই কৃষকের পাশে দাঁড়িয়েছেন।

উপজেলা আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তা রিনা খাতুন বলেন, ‘ভুক্তভোগী কৃষক নিজে আমাদের অফিসে এসে তাঁর অসহায়ত্বের কথা জানান। বিষয়টি জানার পর জেলা কমান্ড্যান্টের সার্বিক নির্দেশনায় উপজেলা প্রশিক্ষক সুজন মিত্রকে সঙ্গে নিয়ে আমরা দ্রুত এই সেবামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করি।’

বিষয়:

মাগুরাখুলনা বিভাগআনসারজেলার খবরকৃষক
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