মাগুরায় বাবা, ঢাকায় শ্বশুরের প্রচারে নিপুণ

মোহাম্মদ উজ্জ্বল, মহম্মদপুর (মাগুরা) প্রতিনিধি
মাগুরায় বাবা, ঢাকায় শ্বশুরের প্রচারে নিপুণ
মাগুরা-২ আসনে বাবা নিতাই রায় চৌধুরীর হয়ে লিফলেট বিলি করেন মেয়ে নিপুণ রায় চৌধুরী। সম্প্রতি মহাম্মদপুরের হাটবাড়িয়া বাজারে। ছবি: আজকের পত্রিকা

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঢাকা জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক নিপুণ রায় চৌধুরীর বাবা নিতাই রায় চৌধুরী মাগুরা-২ আসনে এবং শ্বশুর গয়েশ্বর চন্দ্র রায় ঢাকা-৩ আসনে প্রার্থী হয়েছেন। নিপুণের কাছে একজনও কম নন। তাই দুজনের প্রচারেই অংশ নিচ্ছেন এ নারী। কোনো দিন তাঁকে দেখা যাচ্ছে ঢাকায় প্রচারে, আরেক দিন মাগুরায়।

নিপুণ রায় চৌধুরীর বাবা নিতাই রায় চৌধুরী বিএনপির কেন্দ্রীয় ভাইস চেয়ারম্যান। তাঁর শ্বশুর গয়েশ্বর চন্দ্র রায় বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাবা নিতাই রায় চৌধুরী মাগুরা-২ (মহম্মদপুর, শালিখা ও মাগুরা সদরের একাংশ) আসনে বিএনপির মনোনয়নে নির্বাচন করছেন। আর শ্বশুর গয়েশ্বর চন্দ্র রায় ঢাকা-৩ (কেরানীগঞ্জ) আসনে বিএনপির মনোনয়নে প্রার্থী হয়েছেন। দুজনই হেভিওয়েট প্রার্থী। এই দুই নেতার প্রচারেই মাঠে আছেন নিপুণ।

নিপুণের বাবা নিতাই রায় চৌধুরী বলেন, ‘নিপুণ কেবল আমার মেয়ে নয়, সে এখন দলের একজন সৈনিক। আমি এলাকায় নির্বাচনী কাজে ব্যস্ত থাকি, তখন নিপুণ এসে এখানকার কর্মীদের যে সাহস জোগায়, তা আমাকে নিশ্চিন্ত করে। তবে ও যে শুধু আমার জন্য লড়ছে, তা নয়; ওর শ্বশুর গয়েশ্বর বাবুর আসনেও ও সমানভাবে শ্রম দিচ্ছে। একজন বাবা হিসেবে ওর এই পরিশ্রম দেখে গর্ব হয়।’

নির্বাচনের প্রচার শুরুর পর কোনো দিন তাঁকে দেখা যাচ্ছে মাগুরায় বাবার পক্ষে প্রচারে। নির্বাচনী ময়দানে নিপুণ রায় চৌধুরীর এই কর্মযজ্ঞ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও এখন ভাইরাল। মাগুরা সদর উপজেলার বাবুখালী ইউনিয়ন ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক জুয়েল রানা বলেন, ‘আমরা যখন মাঠে কাজ করি, নিপুণ আপা ঢাকা থেকে এসে আমাদের সাথে যোগ দিলে কর্মীদের মধ্যে আলাদা জোশ তৈরি হয়।’

এমন নেতাকে এলাকাবাসী দেখছে ভিন্নভাবে। স্থানীয় দাতিয়াদাহ গ্রামের হাবিবুর রহমান বলেন, ‘আমি অনেক নির্বাচন দেখেছি, কিন্তু ঘরের বউ আর মেয়ে হয়ে দুই এলাকার দায়িত্ব একা সামলানোর এমন দৃশ্য খুব একটা দেখিনি। তিনি শিক্ষিত মানুষ, গুছিয়ে কথা বলেন। বাবার জন্য ভোট চাওয়াটা যেমন আবেগের, দলের জন্য তাঁর লড়াইটাও সম্মানের।’

বিএনপির এই নেত্রীকে নিয়ে কথা হয় বহলবাড়িয়া গ্রামের ভোটার সুরভী খানমের সঙ্গে। তিনি বলেন, ‘বড় নেতার মেয়ে বা বউ হিসেবে নয়, বরং সাধারণ মানুষের মতো এসে ভোট চাইছেন। আমরা গ্রামের সাধারণ মানুষ রাজনীতি কম বুঝি। সে এই মাগুরার মেয়ে, আবার বড় ঘরের বউ। এই রোদ-গরমে দেখি মাইলের পর মাইল পায়ে হেঁটে আমাদের দুয়ারে দুয়ারে আসছে। সে পাশে বসে খোঁজখবর নেয়। একজন নারী হয়ে সে যদি এত কষ্ট করতে পারে, তবে আমরাও তার পাশে আছি।’

তবে নিপুণ রায় চৌধুরীর মতে, ‘বাবা এবং শ্বশুরের জন্য নয়; দলের জন্য, দলের হয়ে ছুটছি, কাজ করছি। ঢাকা জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক হিসেবে আমার ওপর দল যে দায়িত্ব দিয়েছে, আমি তা সাধ্যমতো পালনের চেষ্টা করে যাচ্ছি। ধানের শীষের বিজয়ই আমার ও আমাদের সবার মূল লক্ষ্য। ধানের শীষ জিতে গেলে জিতে যাবে বিএনপি। আর বিএনপি জিতে গেলে, “সবার আগে বাংলাদেশ” স্লোগানের বাস্তবায়ন শুরু হবে।’

দ্বিতীয় দফায় শাহবাগে সংঘর্ষে মহিউদ্দিন রনিসহ আহত ২০

তবে কি এপস্টেইনই ছিলেন বিটকয়েনের রহস্যময় স্রষ্টা 'সাতোশি'

বিএনপি ইশতেহারে গণভোট ও সংস্কারের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে: এনসিপির নির্বাচনী মিডিয়া কমিটির প্রধান

চীনের হোটেলে গোপন ক্যামেরার বাণিজ্য, পর্নো সাইটে নিজেকে আবিষ্কার করছেন দর্শকেরা

মুকুটে তাঁদের একুশের পালক

