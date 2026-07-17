মাগুরায় শুরু দুই দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক রেটিং দাবা প্রতিযোগিতা

মাগুরায় দুই দিনব্যাপী ‘আকাই স্মৃতি সংসদ আন্তর্জাতিক রেটিং দাবা প্রতিযোগিতা-২০২৬’ শুরু হয়েছে। শুক্রবার (১৭ জুলাই) বেলা ১১টায় মাগুরা প্রেসক্লাব মিলনায়তনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন মাগুরা-১ আসনের সংসদ সদস্য মনোয়ার হোসেন খান।
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) আব্দুল কাদেরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা পুলিশ সুপার মোল্লা আজাদ হোসেন ও মাগুরা প্রেসক্লাবের সভাপতি অধ্যাপক সাইদুর রহমান। এ সময় মাগুরা জেলা দাবা খেলোয়াড় সংস্থার সভাপতি সৈয়দ নাজমুস সাদাতসহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।
বাংলাদেশ দাবা ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায়, মাগুরা প্রেসক্লাবের সহযোগিতায় এবং অ্যাসোসিয়েশন অব চেস প্লেয়ার্স, মাগুরা শাখার আয়োজনে এ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।
প্রতিযোগিতায় মাগুরাসহ পার্শ্ববর্তী ১০ জেলার ৪০ জন দাবাড়ুর পাশাপাশি ভারতের সাতজন রেটিংধারী দাবাড়ুও অংশ নিয়েছেন।
আয়োজকেরা জানান, তৃণমূল পর্যায় থেকে দক্ষ দাবাড়ু তৈরি এবং আন্তর্জাতিক রেটিংভিত্তিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করাই এ আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য। এ ধরনের প্রতিযোগিতা খেলোয়াড়দের দক্ষতা ও আন্তর্জাতিক রেটিং অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সংসদ সদস্য মনোয়ার হোসেন খান বলেন, বর্তমান সরকার খেলাধুলার উন্নয়নে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। তিনি বলেন, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের উদ্যোগে ‘নতুন কুঁড়ি স্পোর্টস’ কর্মসূচি চালু হয়েছে। প্রতিটি ইউনিয়নে একটি করে ফুটবল মাঠ নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে। এসব মাঠকে কেন্দ্র করে ইউনিয়নভিত্তিক ক্রীড়া সংগঠন গড়ে তুলে বিভিন্ন খেলাধুলা প্রসারে কাজ করা হবে।
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