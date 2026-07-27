মাগুরায় তিন ক্লিনিকে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান, জরিমানা

মাগুরা শহরের তিনটি বেসরকারি ক্লিনিক ও হাসপাতালে অভিযান চালিয়ে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। আজ সোমবার দুপুরে মাগুরা সিভিল সার্জন মো. শামীম কবিরের নেতৃত্বে জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আমিনুল ইসলাম এই অভিযান চালান।
ভ্রাম্যমাণ আদালত জানান, অভিযানের সময় শহরের সাইন্স ল্যাব হাসপাতাল, ইবনে সিনা ক্লিনিক ও পলি ক্লিনিক পরিদর্শন করা হয়। এ সময় বৈধ লাইসেন্স না থাকা, অপরিচ্ছন্ন পরিবেশে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান, স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ না করা ও বিভিন্ন নিয়মকানুন লঙ্ঘনের অভিযোগ পাওয়া যায়। এসব অনিয়মের কারণে তিনটি প্রতিষ্ঠানকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।
এ বিষয়ে মাগুরার সিভিল সার্জন মো. শামীম কবির বলেন, মাগুরা শহরের তিনটি বেসরকারি ক্লিনিকে বিভিন্ন নিয়মকানুন লঙ্ঘনের অভিযোগ পাওয়া যায়। ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনে মালিকদের ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।
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