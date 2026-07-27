Ajker Patrika
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সিলেট

সিলেটে ফুটবল খেলা নিয়ে দ্বন্দ্বের জের, ছুরিকাঘাতে কিশোরের মৃত্যু

সিলেট প্রতিনিধি
সিলেটে ফুটবল খেলা নিয়ে দ্বন্দ্বের জের, ছুরিকাঘাতে কিশোরের মৃত্যু
প্রতীকী ছবি

সিলেট নগরীর কাজির বাজার ব্রিজের ওপর ফুটবল খেলার দ্বন্দ্বের জেরে রিফাত আহমদ নামে এক কিশোরকে ছুরিকাঘাত করে হত্যা করা হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

আজ সোমবার সন্ধ্যায় ব্রিজের ওপর এ ঘটনা ঘটে।

নিহত ওই কিশোর এয়ারপোর্ট থানার খাসদবীর বন্ধন আবাসিক এলাকার মিসবাহ উদ্দিনের ছেলে। সে দিপশিখা স্কুলের নবম শ্রেণির ছাত্র।

পুলিশ জানায়, সিলেট নগরীর একটি ইনডোর মাঠে ফুটবল খেলা নিয়ে রিফাতসহ কয়েকজনের মধ্যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। ওই ঘটনার জেরে এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। এ সময় স্থানীয় বাসিন্দারা রিফাতকে উদ্ধার করে দ্রুত সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন। পরে সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল পুলিশ ফাঁড়ির সদস্যরা ময়নাতদন্তের জন্য লাশটি কলেজের মর্গে পাঠায়।

বিষয়টি নিশ্চিত করে সিলেট মহানগর পুলিশের কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খান মো. মইনুল জাকির বলেন, দক্ষিণ সুরমার একটি ইনডোরে তাদের মধ্যে ফুটবল খেলা হয়। এটা নিয়ে তাদের কয়েকজনের মধ্যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। পরে ব্রিজে আসার পরে রিফাতকে ছুরিকাঘাত করে আহত করা হয়। পরে সে মারা যায়। লাশ ময়নাতদন্তের জন্য সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে।

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ছুরিকাঘাতসিলেট জেলাসিলেট বিভাগজেলার খবর
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