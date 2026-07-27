Ajker Patrika
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কুড়িগ্রাম

কুড়িগ্রামে লোডশেডিংয়ের সিদ্ধান্ত স্থগিত, ফের শুরু এইচএসসি পরীক্ষার পর

কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি
কুড়িগ্রামে লোডশেডিংয়ের সিদ্ধান্ত স্থগিত, ফের শুরু এইচএসসি পরীক্ষার পর

সঞ্চালন লাইনের উন্নয়নকাজের জন্য উত্তরবঙ্গের জেলা কুড়িগ্রামে টানা সাত দিন বিদ্যুৎ-বিভ্রাট বা লোডশেডিংয়ের সিদ্ধান্ত স্থগিত করেছে বিদ্যুৎ সঞ্চালনকারী সংস্থা পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি বাংলাদেশ (পিজিসিবি)।

নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, চলমান এইচএসসি পরীক্ষা শেষে আগামী ৮ আগস্ট থেকে পূর্বনির্ধারিত উন্নয়নকাজ করা হবে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি (নেসকো) কুড়িগ্রামের নির্বাহী প্রকৌশলী সিরাজুল ইসলাম।

এর আগে ২৯ জুলাই থেকে ৫ আগস্ট পর্যন্ত টানা সাত দিন জেলাজুড়ে বিদ্যুৎ-বিভ্রাটের সম্ভাবনার কথা জানিয়েছিল পিজিসিবি। পরে চলমান এইচএসসি পরীক্ষা ও তীব্র গরমের মধ্যে বিদ্যুৎ-বিভ্রাটের এই সিদ্ধান্ত ঘিরে জেলাজুড়ে সমালোচনা ও প্রতিবাদ শুরু হয়।

নেসকো কুড়িগ্রামের নির্বাহী প্রকৌশলী সিরাজুল ইসলাম বলেন, এইচএসসি পরীক্ষাকে বিবেচনায় নিয়ে সঞ্চালন লাইনের উন্নয়নকাজ আগামী ৭ আগস্ট পর্যন্ত স্থগিত করা হয়েছে। ৮ আগস্ট আবার একই পদ্ধতিতে সঞ্চালন লাইনের উন্নয়নকাজ শুরু করা হবে। তখন জেলায় বিদ্যুৎ-বিভ্রাট হতে পারে। নেসকো ও পল্লী বিদ্যুৎ উভয় পর্যায়ের গ্রাহকেরা এর আওতায় পড়বেন। কাজ শেষে ফের বিদ্যুৎ সঞ্চালন স্বাভাবিক হবে।

বিষয়:

এইচএসসিপরীক্ষাবিদ্যুৎবিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডলোডশেডিংকুড়িগ্রাম
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