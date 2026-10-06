Ajker Patrika
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মাদারীপুর

মাদারীপুরে ইটভাঙা মেশিনের নিচে চাপা পড়ে প্রাণ গেল শিশুর

মাদারীপুর প্রতিনিধি
মাদারীপুরে ইটভাঙা মেশিনের নিচে চাপা পড়ে প্রাণ গেল শিশুর
মাদারীপুর ২৫০ শয্যা জেলা হাসপাতাল। ছবি: আজকের পত্রিকা

মাদারীপুরে ইটভাঙা মেশিনের নিচে চাপা পড়ে আরিয়ান (৬) নামে এক শিশু নিহত হয়েছে। মঙ্গলবার (৬ অক্টোবর) সকালে সদর উপজেলার নয়াচর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত আরিয়ান ওই এলাকার আরমান খাঁর ছেলে।

পারিবারিক ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সদর উপজেলার চরমুগরিয়া থেকে একটি ইটভাঙা মেশিন নিয়ে কয়েকজন শ্রমিক গুচ্ছগ্রামের দিকে যাচ্ছিলেন। পথে নয়াচর এলাকায় পৌঁছালে রাস্তা পার হওয়ার সময় মেশিনটি শিশুটিকে চাপা দেয়।

গুরুতর আহত অবস্থায় আরিয়ানকে মাদারীপুর ২৫০ শয্যা জেলা হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

মাদারীপুর সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবুল কালাম আজাদ বলেন, থানায় লিখিত অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। নিহত শিশুর মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ২৫০ শয্যা জেলা হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

বিষয়:

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