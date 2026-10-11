মাদারীপুরে জব্দ করা ১০ হাজার কেজি পলিথিন নিলামে বিক্রি

মাদারীপুরে বিভিন্ন সময় জব্দ করা ১০ হাজার কেজি অবৈধ পলিথিন নিলামে বিক্রি করেছে প্রশাসন।
আজ রোববার দুপুরে মাদারীপুর জেলা প্রশাসনের কার্যালয়ের পেছনে জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সাহেদ কবির ও পরিবেশ অধিদপ্তরের মাদারীপুরের সহকারী পরিচালক আরিফুল ইসলামের উপস্থিতিতে এগুলো নিলামপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়।
এর আগে ওজন দিয়ে এগুলো বস্তার মধ্য থেকে বের করে প্রথমে কেটে টুকরো করা হয়। পরে নিলামে অংশ নেওয়া চট্টগ্রামের ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান শাহজালাল প্যাকেজিং অ্যান্ড প্রিন্টিং হাউসের প্রতিনিধির কাছে বুঝিয়ে দেওয়া হয়। পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হলে পাঁচটি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান নিলামে অংশ নেয়। পরে সর্বোচ্চ দরদাতা ৫ লাখ ৬৭ হাজার টাকা সরকারি কোষাগারে জমা দেন।
পরিবেশ অধিদপ্তরের মাদারীপুরের সহকারী পরিচালক আরিফুল ইসলাম বলেন, জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে জব্দ করা হয় এই অবৈধ পলিথিন। পরে আদালতের নির্দেশে ও রাষ্ট্রীয় স্বার্থে নিলামের ব্যবস্থা নেয় জেলা প্রশাসন ও পরিবেশ অধিদপ্তর। নিলামপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান এই টুকরো পলিথিনগুলো রিসাইক্লিংয়ের পর বিশেষ প্রযুক্তির সাহায্যে প্রক্রিয়াজাত করে নতুন পণ্য বা কাঁচামালে রূপান্তর করবে বলে চুক্তি হয়েছে।
গ্রাহকদের অর্থ আত্মসাৎ, বিদেশে অর্থ পাচার ও অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগে সুভাস্তু ডেভেলপমেন্ট লিমিটেডের চেয়ারম্যান আবিদুর রহমান ও পরিচালকদের বিরুদ্ধে অনুসন্ধানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন। প্রতিষ্ঠানের অর্থ সংগ্রহ, ব্যয়, ব্যাংক হিসাব ও সম্পদের তথ্য যাচাই করবে সংস্থাটি...১১ মিনিট আগে
জয়পুরহাট সদর উপজেলার পুরানপৈল বাইপাস মোড়ে অভিযান চালিয়ে ৭৬৮ বোতল নিষিদ্ধ যৌন উত্তেজক সিরাপ জব্দ করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। গতকাল শনিবার বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে জয়পুরহাট ব্যাটালিয়ন (২০ বিজিবি) এ অভিযান চালায়।৩৮ মিনিট আগে
রাজশাহী মহানগরীতে জমিজমা নিয়ে বিরোধের জেরে দুই চাচাতো ভাইয়ের মধ্যে মারামারির ঘটনা ঘটেছে। পরে মো. জিয়া (৩৫) নামের একজনের মৃত্যু হয়েছে। এরপর জিয়ার অন্য ভাইদের মারধরে গুরুতর আহত হয়েছেন তাঁর চাচাতো ভাই মো. মিনারুল (৩৬)।১ ঘণ্টা আগে
খুলনা নগরীতে পূর্বশত্রুতার জের ধরে ছুরিকাঘাতে সোহান (১৭) নামে এক যুবক আহত হয়েছে। আজ রোববার খুলনা দৌলতপুর থানার চুনুর বটতলা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। আহত যুবক ওই এলাকার রবিউল মোড়লের ছেলে।১ ঘণ্টা আগে