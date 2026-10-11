Ajker Patrika
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মাদারীপুর

মাদারীপুরে জব্দ করা ১০ হাজার কেজি পলিথিন নিলামে বিক্রি

মাদারীপুর প্রতিনিধি
আপডেট : ১১ অক্টোবর ২০২৬, ২৩: ৩৮
মাদারীপুরে জব্দ করা ১০ হাজার কেজি পলিথিন নিলামে বিক্রি
জব্দ করা পলিথিন। ছবি: আজকের পত্রিকা

মাদারীপুরে বিভিন্ন সময় জব্দ করা ১০ হাজার কেজি অবৈধ পলিথিন নিলামে বিক্রি করেছে প্রশাসন।

আজ রোববার দুপুরে মাদারীপুর জেলা প্রশাসনের কার্যালয়ের পেছনে জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সাহেদ কবির ও পরিবেশ অধিদপ্তরের মাদারীপুরের সহকারী পরিচালক আরিফুল ইসলামের উপস্থিতিতে এগুলো নিলামপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়।

এর আগে ওজন দিয়ে এগুলো বস্তার মধ্য থেকে বের করে প্রথমে কেটে টুকরো করা হয়। পরে নিলামে অংশ নেওয়া চট্টগ্রামের ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান শাহজালাল প্যাকেজিং অ্যান্ড প্রিন্টিং হাউসের প্রতিনিধির কাছে বুঝিয়ে দেওয়া হয়। পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হলে পাঁচটি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান নিলামে অংশ নেয়। পরে সর্বোচ্চ দরদাতা ৫ লাখ ৬৭ হাজার টাকা সরকারি কোষাগারে জমা দেন।

পরিবেশ অধিদপ্তরের মাদারীপুরের সহকারী পরিচালক আরিফুল ইসলাম বলেন, জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে জব্দ করা হয় এই অবৈধ পলিথিন। পরে আদালতের নির্দেশে ও রাষ্ট্রীয় স্বার্থে নিলামের ব্যবস্থা নেয় জেলা প্রশাসন ও পরিবেশ অধিদপ্তর। নিলামপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান এই টুকরো পলিথিনগুলো রিসাইক্লিংয়ের পর বিশেষ প্রযুক্তির সাহায্যে প্রক্রিয়াজাত করে নতুন পণ্য বা কাঁচামালে রূপান্তর করবে বলে চুক্তি হয়েছে।

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