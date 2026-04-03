Ajker Patrika
মাদারীপুর

মাদারীপুরে দুই পক্ষের সংঘর্ষ, শতাধিক ককটেল বিস্ফোরণ, দোকান ভাঙচুর

মাদারীপুর প্রতিনিধি
সংঘর্ষের সময় দোকানপাট ভাঙচুর করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

মাদারীপুর সদর উপজেলার মোস্তফাপুর এলাকায় আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের ব্যাপক সংঘর্ষ হয়েছে। এ সময় শতাধিক ককটেল বিস্ফোরণ করা হয়েছে। প্রায় ২০টি বসতবাড়ি ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান ভাঙচুর করা হয়েছে। সংঘর্ষে অন্তত ছয়জন আহত হয়েছে।

শুক্রবার (৩ এপ্রিল) সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত দফায় দফায় এই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। সদর উপজেলার মোস্তফাপুর বাসস্ট্যান্ড এলাকার সামসু সরদার ওরফে কোপা শামসু ও হাবিব হাওলাদার গ্রুপের মধ্যে এ সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষের কারণে কিছু সময় ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার সকালে সামসু সরদারের লোকজন হাওলাদার গ্রুপের একজনের বাড়িতে হামলা চালায়। এতে করে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। পরে দফায় দফায় সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে দুই পক্ষ। এ সময় মোস্তফাপুরের শাহীন হাওলাদারের মোবাইলের দোকান, রাকিবুল ইসলামের বিরিয়ানির দোকানসহ উভয় পক্ষের প্রায় ২০টি বসতবাড়ি ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে হামলা ও ভাঙচুর করা হয়। শতাধিক ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনায় আশপাশে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। সংঘর্ষে ছয়জন আহত হয়। আহতরা মাদারীপুরের বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি ও প্রাথমিক চিকিৎসা নেয়। তবে আহতদের নাম পাওয়া যায়নি।

সংঘর্ষের ঘটনায় সামসু সরদার ও হাবিব হাওলাদারের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তাদের মোবাইল ফোন বন্ধ পাওয়া যায়। মাদারীপুর সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবুল কালাম আজাদ বলেন, সংঘর্ষের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে থানা-পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সদস্যরা। এ ঘটনায় পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তা ছাড়া বর্তমানে এলাকায় উত্তেজনা থাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

বিষয়:

মাদারীপুরককটেলসংঘর্ষভাঙচুরমাদারীপুর সদরবিস্ফোরণ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত

