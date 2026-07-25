মাদারীপুরে জেলা বিএনপি নেতার বাড়িতে হামলা-ভাঙচুর

মাদারীপুরে জেলা বিএনপি নেতার বসতবাড়িতে হামলা ও ভাঙচুর করেছে দুর্বৃত্তরা। এই ঘটনায় পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। গতকাল শুক্রবার রাতে মাদারীপুর শহরের পুরানবাজারের শান্তিনগর এলাকায় জেলা বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক সোহরাব হাওলাদারের বাড়িতে এ হামলা হয়েছে।
পুলিশ, ভুক্তভোগী ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, শুক্রবার রাত ১০টার দিকে মুখোশধারী একদল দুর্বৃত্ত সোহরাব হাওলাদারের বাড়িতে হঠাৎ হামলা চালায়। এ সময় হামলাকারীরা ঘরের দরজা-জানালা ও বিভিন্ন আসবাব ভাঙচুর করে। বাড়ির লোকজন ভেতরের দরজা বন্ধ করে চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু করেন। স্থানীয়রা শব্দ শুনে এগিয়ে এলে দুষ্কৃতকারীরা পালিয়ে যায়। তবে এ ঘটনায় কেউ হতাহত হয়নি। খবর পেয়ে মাদারীপুর সদর মডেল থানা-পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে।
সোহরাব হাওলাদার বলেন, গতকাল সন্ধ্যায় মাদারীপুর বণিক সমিতির পুনর্গঠিত কমিটি গঠন করা হয়। ওই কমিটিতে তিনি উপদেষ্টা ছিলেন। কমিটি গঠনকে কেন্দ্র করে বিক্ষুব্ধ একটি পক্ষ পরিকল্পিতভাবে এ হামলা চালিয়েছে। এই ঘটনার সুষ্ঠু বিচার দাবি করছি।
মাদারীপুর সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবুল কালাম আজাদ বলেন, ‘হামলাকারীদের শনাক্ত করতে আশপাশের এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করা হয়েছে। অপরাধীদের দ্রুত শনাক্ত করে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
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