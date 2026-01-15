শিবচরে গৃহবধূকে গলা কেটে হত্যার অভিযোগ, স্বামী আটক

শিবচর (মাদারীপুর) প্রতিনিধি
মাদারীপুরের শিবচরে এক গৃহবধূকে গলা কেটে হত্যার ঘটনা ঘটেছে। এই ঘটনায় নিহত নারীর স্বামীকে আটক করেছে পুলিশ। গতকাল বুধবার (১৪ জানুয়ারি) দিবাগত গভীর রাতে শিবচর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়নের আব্দুর রহমান ব্যাপারী কান্দি এলাকায় এই ঘটনা ঘটে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, রাতে একই ঘরে রোকেয়া বেগম (৫৫) ও তাঁর স্বামী আবুল মৃধা এবং তাঁদের দুই ছেলে ঘুমিয়ে ছিল। রাত ৩টার দিকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে রোকেয়া বেগমকে গলা কেটে হত্যা করা হয়। পরে খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে।
শিবচর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শফিকুল ইসলাম বলেন, নিহত নারীর গলাকাটা মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে। এই ঘটনায় তাঁর স্বামীকে আটক করা হয়েছে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তিনি হত্যার কথা স্বীকার করেছেন। তবে কী কারণে এই ঘটনা ঘটেছে, তা এখনো নিশ্চিত নয়।
শফিকুল ইসলাম আরও বলেন, ঘটনার প্রকৃত কারণ উদ্ঘাটনে তদন্ত চলছে। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।
