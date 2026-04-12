সৌদি আরবে ভবন থেকে পড়ে মাদারীপুরের যুবকের মৃত্যু

সৌদি আরবে বহুতল ভবন থেকে পড়ে মো. সোবহান খান (৪২) নামের বাংলাদেশি এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল শনিবার (১১ এপ্রিল) বাংলাদেশ সময় বেলা দেড়টার দিকে রিয়াদের আল-জাজিরা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান।
এর কয়েক দিন আগে কাজ করার সময় একটি বহুতল ভবনের ওপর থেকে পড়ে তিনি গুরুতর আহত হন।
মো. সোবহান খান মাদারীপুর সদর উপজেলার হরিকুমারিয়া এলাকার বাসিন্দা।
স্থানীয় ও পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, মাদারীপুর সদর উপজেলার হরিকুমারিয়া এলাকার ভ্যানচালক সোবহান খান ২০২৫ সালের ১৯ নভেম্বর সৌদি আরব যান। এ জন্য তাঁকে প্রায় পাঁচ লাখ টাকা ঋণ করতে হয়। সৌদি আরবে গিয়ে প্রথম কয়েক মাস কোনো কাজ না পাওয়ায় পরিবারের কাছে টাকা পাঠাতে পারেননি। উল্টো ঋণের চাপ আরও বেড়ে যায়। দুই মাস আগে তিনি ওই কাজে যোগ দেন।
কয়েক দিন আগে কাজ করার সময় একটি বহুতল ভবনের ওপর থেকে নিচে পড়ে গুরুতর আহত হন সোবহান খান। তাৎক্ষণিকভাবে তাঁকে রিয়াদের নাছিম ব্র্যাঞ্চ আল-জাজিরা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।
সোবহানের স্ত্রী মরিয়ম বেগম বলেন, ‘ঋণ করে স্বামীকে বিদেশে পাঠিয়েছিলাম। এখন পাঁচ মেয়ে ও এক ছেলেসন্তান নিয়ে আমি কীভাবে চলব, কিছুই বুঝতে পারছি না। তা ছাড়া ঋণের টাকা কীভাবে পরিশোধ করব, তা-ও জানি না।
‘চরম আর্থিক সংকটে মরদেহ দেশে আনার সামর্থ্য নেই। তাই সরকারের সহযোগিতা কামনা করছি। আমার স্বামীর লাশ দেশে আনলে সন্তানেরা তার বাবাকে শেষবারের মতো দেখতে পারবে।’
এদিকে সোবহান খানের মরদেহ দেশে আনতে সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও জেলা প্রশাসকের কাছে আবেদন করেছে পরিবারটি। আবেদনপত্রের অনুলিপি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, প্রবাসীকল্যাণ মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরে পাঠানো হয়েছে বলে সূত্রে জানা গেছে।
এ বিষয়ে ইউএনও ওয়াদিয়া শাবাব আজকের পত্রিকাকে বলেন, মরদেহ আনার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
ট্রাফিক সিগনাল অমান্য করে অনেক গাড়ি জেব্রা ক্রসিংয়ে ওপরে চলে আসে, এ সময় তৃতীয় লিঙ্গের সদস্যরা তাদের আইন মেনে গাড়ি চালানোর পরামর্শ দেন। পাশাপাশি যারা আইন মেনে গাড়ি চালিয়েছেন, তাদের রজনীগন্ধা ফুল...২০ মিনিট আগে
ঝালকাঠির রাজাপুর উপজেলায় যুবক মিলন হাওলাদার হত্যা মামলার এজাহারভুক্ত প্রধান আসামি মো. মাসুম সরদারকে (৩০) গ্রেপ্তার করেছে র্যাব। গতকাল শনিবার (১১ এপ্রিল) ঢাকার সাভার এলাকায় যৌথ অভিযানে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। র্যাব-৮, বরিশাল ও র্যাব-৪, মিরপুরের একটি যৌথ অভিযানকারী দল গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এই১ ঘণ্টা আগে
রাজধানীর মোহাম্মদপুরে রায়েরবাজার বুদ্ধিজীবী এলাকায় ইমন নামের এক যুবককে প্রকাশ্যে কুপিয়ে হত্যা করেছে সন্ত্রাসীরা। পুলিশ এ ঘটনায় জড়িত তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, ধারালো অস্ত্রের আঘাতে তাঁর পা ও হাত বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এ ছাড়া শরীরের বিভিন্ন অংশে ধারালো অস্ত্রের আঘাত রয়েছে...১ ঘণ্টা আগে
‘ছিনতাই-রাহাজানি রোধে এক সপ্তাহের মধ্যে ইতিবাচক ফল দেখতে চাই। তবে গত মাসের চেয়ে এ মাসে পরিস্থিতি ভালো। তবু আমরা সময় বেঁধে দিয়েছি। এক সপ্তাহের মধ্যে কোনো অভিযোগ শুনতে চাই না।’১ ঘণ্টা আগে