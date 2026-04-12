Ajker Patrika
রংপুর

বেরোবিতে শহীদ আবু সাঈদ ব‌ইমেলার উদ্বোধন

বেরোবি প্রতিনিধি 
গণ-অভ্যুত্থানে প্রথম শহীদ আবু সাঈদের স্মরণে বেরোবিতে বইমেলা। ছবি: সংগৃহীত

রংপুরে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে (বেরোবি) গণ-অভ্যুত্থানে প্রথম শহীদ আবু সাঈদের স্মৃতির স্মরণে দ্বিতীয়বারের মতো আয়োজিত ‘শহীদ আবু সাঈদ’ ব‌ইমেলার উদ্বোধন করেছেন তাঁর বাবা মকবুল হোসেন। এ সময় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বেরোবি উপাচার্য প্রফেসর ড. মো. শ‌ওকাত আলী।

আজ রোববার (১২ এপ্রিল) বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা স্মারক মাঠে বেরোবি প্রশাসন কর্তৃক আয়োজিত চার দিনব্যাপী এই ব‌ইমেলা ফিতা কেটে উদ্বোধন করা হয়। মেলা চলবে ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত।

শহীদ আবু সাঈদের বাবা মকবুল হোসেন বলেন, বইমেলা যেন আরও দীর্ঘজীবী ও বেশি বেশি হয়। যেন ডাক পড়ে যায় এখানে বইমেলা হচ্ছে। প্রতিবছরই যেন এই বইমেলা আয়োজন করা হয়।

এ সময় তিনি আবু সাঈদের জন্য দোয়া চেয়ে বলেন, ‘আবু সাঈদের সহপাঠীসহ যাঁরা আছেন, আপনারা সকলেই দোয়া করবেন, যেন আবু সাঈদ জান্নাতবাসী হয়।’

বেরোবি উপাচার্য প্রফেসর ড. মো. শ‌ওকাত আলী বলেন, ‘আমি সত্যিই আনন্দিত এবং গর্বিত যে, আমাদের শিক্ষার্থীরা এ ধরনের কাজে তারা নিজ থেকেই সবগুলো করছে; যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম বুঝতে পারে, এ দেশে এ রকম একটি ঘটনা ঘটেছিল।’

বিষয়:

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়বেরোবিশহীদজেলার খবররংপুর বিভাগ
‎শিক্ষকস্বল্পতা কাটাতে অবসরপ্রাপ্তদের নিয়ে পুল গঠনের নির্দেশ

মঙ্গলবারের মধ্যে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার শোরুম অপসারণের নির্দেশ

কুষ্টিয়ায় সেই 'পীরের আস্তানা' পরিদর্শন করলেন খুলনা রেঞ্জের অতিরিক্ত ডিআইজি

বৈবাহিক ধর্ষণ: ভারতে আলোচনায় নতুন ওয়েব সিরিজ 'চিরাইয়া'

সফল হতে কৌশলগত পরিশ্রমের ৮ উপায় জেনে নিন

সাত বছর লাইসেন্স নবায়ন নেই: ফেনীতে প্রাইভেট হাসপাতাল সিলগালা

হাতে লেখা পোস্টকার্ডে মানিকগঞ্জ জেলা প্রশাসনের 'চমক'

রাঙামাটিতে বন্য হাতির আক্রমণে ১ জনের মৃত্যু

ডাকাতির চেষ্টার সময় জোড়া খুন: ১ জনের মৃত্যুদণ্ড, ৭ জনের যাবজ্জীবন

