Ajker Patrika
মাদারীপুর

মাদারীপুরে এক্সপ্রেসওয়ের আন্ডারপাসের পাশে পড়ে ছিল যুবকের মরদেহ

শিবচর (মাদারীপুর) প্রতিনিধি
মাদারীপুরে এক্সপ্রেসওয়ের আন্ডারপাসের পাশে পড়ে ছিল যুবকের মরদেহ
প্রতীকী ছবি

মাদারীপুর জেলার শিবচরের ঢাকা-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ের সূর্যনগর সড়কের পাশ থেকে অজ্ঞাতনামা এক যুবকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল শুক্রবার (২৩ জানুয়ারি) বিকেলে এক্সপ্রেসওয়ের আন্ডারপাসের পাশে মরদেহটি পাওয়া যায়।

জানা গেছে, শুক্রবার বিকেলে উপজেলার দত্তপাড়া ইউনিয়নের সূর্যনগর বাজার-সংলগ্ন এক্সপ্রেসওয়ের আন্ডারপাসের পাশে এক যুবকের মরদেহ দেখতে পায় পথচারীরা। খবর পেয়ে দত্তপাড়া তদন্ত কেন্দ্রের পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে।

শিবচরের দত্তপাড়া পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রের ইনচার্জ উপপরিদর্শক মাইনুল ইসলাম বলেন, ‘আমরা ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহটি উদ্ধার করি। মরদেহে কোনো আঘাতের চিহ্ন নেই। মৃত যুবকের পরিচয় এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি। তাঁর বয়স ৩৫ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে হতে পারে। মৃত্যুর কারণ ময়নাতদন্তের পর জানা যাবে।’

বিষয়:

শিবচরমাদারীপুরউদ্ধারপুলিশঢাকা বিভাগমাওয়া এক্সপ্রেসওয়েমরদেহ
