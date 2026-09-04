Ajker Patrika
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মাদারীপুর

মাদারীপুরে প্রবাসীর বাড়িতে বোমা বিস্ফোরণ, আহতদের খুঁজছে পুলিশ

মাদারীপুর প্রতিনিধি
মাদারীপুরে প্রবাসীর বাড়িতে বোমা বিস্ফোরণ, আহতদের খুঁজছে পুলিশ
আজ ভোরে সদর উপজেলার ইতালিপ্রবাসী রাজ্জাক মোল্লার বাড়িতে বোমা বিস্ফোরণ ঘটে। ছবি: আজকের পত্রিকা

মাদারীপুর সদর উপজেলার একটি বাড়িতে হাতবোমা বিস্ফোরণে দুজন আহত হয়েছেন। এ ঘটনায় ঘটনাস্থল থেকে একজনকে আটক করেছে পুলিশ। আজ শুক্রবার ভোরে সদর উপজেলার পেয়ারপুর ইউনিয়নের পশ্চিম পেয়ারপুর গ্রামের ইতালিপ্রবাসী রাজ্জাক মোল্লার বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে।

আটক সালাউদ্দিন গাজী একই উপজেলার মধ্য পেয়ারপুর গ্রামের মাফেজ গাজীর ছেলে। তিনি রাজ্জাক মোল্লার খালাতো ভাই।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ভোরে রাজ্জাক মোল্লার বাড়ির পেছনের একটি কক্ষে হঠাৎ হাতবোমার বিস্ফোরণ ঘটে। এতে দুজন আহত হন। বিস্ফোরণে টিনশেড ঘরের বেড়া উড়ে যায়। এ সময় আশপাশের এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

ঘটনাস্থল থেকে আটক করা সালাউদ্দিন গাজী। ছবি: আজকের পত্রিকা
ঘটনাস্থল থেকে আটক করা সালাউদ্দিন গাজী। ছবি: আজকের পত্রিকা

খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে সালাউদ্দিন গাজীকে আটক করে। পরে ঘটনাস্থল থেকে বিস্ফোরণের আলামত সংগ্রহ করা হয়।

পুলিশের প্রাথমিক ধারণা, রাজ্জাক মোল্লার বাড়িতে বসে হাতবোমা তৈরির সময় এ বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে।

আজ ভোরে সদর উপজেলার ইতালিপ্রবাসী রাজ্জাক মোল্লার বাড়িতে বোমা বিস্ফোরণ ঘটে। ছবি: আজকের পত্রিকা
আজ ভোরে সদর উপজেলার ইতালিপ্রবাসী রাজ্জাক মোল্লার বাড়িতে বোমা বিস্ফোরণ ঘটে। ছবি: আজকের পত্রিকা

মাদারীপুর সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবুল কালাম আজাদ বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের ধরতে পুলিশের একাধিক দল কাজ শুরু করেছে। আহতরা গ্রেপ্তারের ভয়ে সরকারি হাসপাতালে ভর্তি হননি। তাঁদের খোঁজ করা হচ্ছে।

বিষয়:

মাদারীপুরআটকঢাকা বিভাগআহতবিস্ফোরণবোমা
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