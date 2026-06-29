মাদারীপুরের ঐতিহ্যবাহী জীবন মিষ্টান্ন ভান্ডার: শত বর্ষের কাছাকাছি এসেও ধরে রেখেছে মান

শত বছর ছুই ছুই মাদারীপুরের ঐতিহ্যবাহী জীবন মিষ্টান্ন ভান্ডার। জেলার এমন কেউ নেই, যে এই দোকান থেকে মিষ্টি খায়নি। দীর্ঘদিন ঐতিহ্য আর মান ধরে রাখার জন্য জীবনের মিষ্টি যায় বিদেশেও। আর মাদারীপুরের বিয়ে, জন্মদিন, অতিথি আপ্যায়নসহ যে কোন অনুষ্ঠানে এই জীবনের মিষ্টি না হলে তো চলেই না। এই দোকানের ক্ষীরপুরি আর সন্দেশের চাহিদা সবচেয়ে বেশি। তিন প্রজন্মের হাতে চলছে এই দোকান।
খোঁজ নিয়ে জানা যায়, মাদারীপুরে পুরাতন কোর্ট এলাকায় ১৯৩৭ সালে একটি টিনের ছাপড়ার ঘরে যাত্রা শুরু হয়েছিল এই মিষ্টির দোকানের। মাদারীপুর শহরের আমিরাবাদ বাদামতলা এলাকার রাম চন্দ্র মণ্ডলের ছেলে জীবন মণ্ডল এই দোকান দেন। তখন তার বয়স ছিলো মাত্র ১২ বছর। অল্প দিনের মধ্যেই দোকানের সুনাম চারদিকে ছড়িয়ে পরে। পুরাতন কোর্ট ও শকুনি লেকসহ ওই সময়ে জেলার গুরুত্বপূর্ণ বেশ কিছু অফিস এখানে থাকায় তার মিষ্টি বিক্রিও বেশি হতো। দিনে দিনে দোকানের সুনাম ছড়িয়ে পড়ায় জীবনের মিষ্টির দোকান বলে চারিদিকে পরিচিত লাভ করে। তাই জীবন তার মিষ্টির দোকানের নাম দেন জীবন মিষ্টান্ন ভান্ডার। যা আজও এই নামেই আছে। জীবনের মৃত্যুর পর তার ছেলে কানাই মণ্ডল দোকানের হাল ধরেন। কানাই মন্ডলেরও বয়স হয়ে গেছে। তিনিও ঠিকমতো দোকানে সময় দিতে পারেন না। তাই বর্তমানে তার ছেলে আকাশ মণ্ডল বাবার দোকানের দায়িত্ব নিয়েছেন।
জীবন মিষ্টান্ন ভান্ডারের ক্ষীরপুরি ও সন্দেশ মাদারীপুরবাসীর পছন্দের তালিকায় প্রথম স্থানে আছে। তাই সামাজিক অনুষ্ঠান, পারিবারিক অনুষ্ঠানসহ অতিথি অপ্যায়ন সব কিছুতেই এখান থেকে মিষ্টি না নিলে যেন অপূর্ণ থেকে যায়। মাদারীপুরের একটা বড় অংশের মানুষ ইতালি, আমেরিকা, সৌদি আরব, মালয়েশিয়া, কাতার, লন্ডন, দুবাইসহ বেশ কয়েকটি দেশে থাকেন। তারাও বিদেশ যাবার সময় পরিবারের জন্যসহ উপহার দেয়ার জন্য এই জীবন মিষ্টান্ন ভান্ডার থেকে নানা প্রকারের মিষ্টি নিয়ে থাকেন। বিশেষ করে ক্ষীরপুরি ও সন্দেশ সবচেয়ে বেশি বিক্রি হয়। এই দুটি মিষ্টিই বেশি বিদেশে যায়।
জীবন মিষ্টান্ন ভান্ডার প্রতিদিন সকাল ৭টায় থেকে রাত ১১ টা পর্যন্ত খোলা থাকে। পুরো দিন ভিড় থাকে এই দোকানে। তা ছাড়া বিশেষ দিনগুলো, সামাজিক ও পারিবারিক অনুষ্ঠানগুলোতে আগে থেকেই মিষ্টির অর্ডার দিতে হয়। অর্ডার অনুযায়ী মিষ্টি বানিয়ে তা দেওয়া হয়। মাদারীপুরের কিছু কিছু গ্রাহক আছেন যারা কয়েক দশক ধরে নিয়মিতভাবে জীবন মিষ্টান্ন ভান্ডারের মিষ্টিই কিনে থাকেন।
খোঁজ নিয়ে আরও জানা যায়, গ্রাম থেকে খাঁটি গরুর দুধ সংগ্রহ করে তা থেকেই মিষ্টি বানানো হয়। বর্তমানে পাঁচজন কর্মচারী এই মিষ্টি বানাতে সহযোগিতা করে থাকেন। সবচেয়ে বেশি সময় ও পরিশ্রম করতে হয় ক্ষীরপুরি তৈরি করতে। তিন থেকে চার ঘণ্টা পর্যন্ত নেড়ে নেড়ে খুব যত্নের সঙ্গে খাঁটি দুধ বড় কড়াইতে করে জ্বাল দিতে হয়। দুধ ঘন হয়ে আসলে এক ঘণ্টা ঘুরাতে হয়। এরপরে মাখনের মতো হয়ে আসবে। তখন পরিমাণ মতো চিনি দিতে হয়। এরপর আরও আধা ঘণ্টা নেড়ে বড় গামলার ভেতরে রাখতে হবে। ঠান্ডা হলে ট্রেতে করে ক্ষীর দিয়ে আরও দুই ঘণ্টার পর ছানার ওপরে লেপে দিলেই হয়ে যায় মাদারীপুরের সবচেয়ে সুস্বাদু মাজাদার ক্ষীরপুরি। এরপর পছন্দের তালিকায় রয়েছে সন্দেশ। শীতের সময় খেজুরের গুড় দিয়ে বানানো সন্দেশ আরও বেশি মজাদার হয়ে থাকে। তার দোকানে ক্ষীরপুরি, সন্দেশ, রসমালাই, রসগোল্লা, সাদা ছানা, চমচম, ড্রাই মিষ্টি, কালোজাম, ছানার জিলাপি, দধি, ঘি পাওয়া যায়। যে যার পছন্দমতো মিষ্টি কিনে নেয়।
জীবন মিষ্টান্ন ভান্ডারের মালিক কালাই মণ্ডল বলেন,`প্রতিদিন কত কেজি আর কত টাকার মিষ্টি বিক্রি হয়, তা বলা যাবে না। তবে ভগবানের কৃপায় অনেক ভালো হয়। আমার বাবার ঐতিহ্য আমরা ধরে রাখতে পেরেছি, তাই একই ভাবে এখনো আমাদের এই দোকানের সুনাম আছে। বিক্রিও অনেক ভালো। আমাদের এই দোকানে প্রতি কেজি ক্ষীরপুরি ৬০০, সন্দেশ ৬০০, সাদা ছানা ৬০০, রসমালাই ৪৫০, চমচম ২৫০, ড্রাই মিষ্টি ২৫০, কালোজাম ২৫০, রসগোল্লা ২০০, সানার জিলাপি ২০০, দধি ২০০ ও ঘি ১ হাজার ৬০০ টাকা করে বিক্রি করা হয়।'
কত বিক্রি হয় তা দোকানের মালিক না বললেও খোঁজ নিয়ে জানা যায়, প্রতিদিন কম করে হলেও ২০ হাজার টাকার ক্ষীরপুরি বিক্রি হয়। সে হিসেবে প্রতি মাসে শুধু মাত্র খিরপুরিই বিক্রি হয় ৬ লাখ টাকার। এছাড়াও সন্দেশ, অন্যান্য মিষ্টি ও ঘিসহ মাসে তার ১০ থেকে ১২ লাখ টাকার বিক্রি হয়।
মাদারীপুরের ইতিহাস গবেষক সুবল বিশ্বাস বলেন, `আমাদের মাদারীপুর জেলাটি ইতিহাসসমৃদ্ধ জেলা। এই ঐতিহ্যের মধ্যে মাদারীপুরের জীবন মিষ্টান্ন ভান্ডারটিও তালিকায় আছে। আর খাবারের তালিকায় ঐতিহ্যবাহী ক্ষীরপুরি যুগ যুগ ধরে সুনামের সঙ্গে চলে আসছে। জীবন মিষ্টান্ন ভান্ডারের ক্ষীরপুরি স্বাদ নেয়নি এমন কাউকে জেলায় খুঁজে পাওয়া যাবে না। সেই সঙ্গে শহর থেকে যাওয়ার সময় কেউই তাদের প্রিয়জনদের জন্য ক্ষীরপুরি নিয়ে যাওয়ার কথা ভোলেন না। শুধু মাদারীপুর নয়, পাশের জেলা শরীয়তপুর, গোপালগঞ্জ থেকেও মিষ্টি প্রেমীরা এসে এখানে খেয়ে থাকেন।'
ইতালি থেকে আসা আরিফ হোসেন বলেন, `আমি যখন দেশে আসি, তখন আমার পরিবার, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুদের নিয়ে এই দোকানে এসে মিষ্টি খেয়ে থাকি। তা ছাড়া যখন ইতালি যাই তখনো এই দোকান থেকে মিষ্টি বিশেষ করে ক্ষীরপুরি নিয়ে যাই। ইতালিতে বাংলাদেশি যে বন্ধু-বান্ধব থাকেন, তাদের উপহার হিসেবে এই মিষ্টি দিয়ে থাকি। এটা আমাদের মাদারীপুরের ঐতিহ্য।'
জীবন মিষ্টান্ন ভান্ডারের আরেক মালিক আকাশ মণ্ডল বলেন,`বর্তমানে বাবা একটু অসুস্থ ও বয়স্ক হয়ে যাওয়ায় আমি বাবার সহযোগিতায় দোকান পরিচালনা করছি। আমাদের এই মিষ্টির সুনাম নিজ জেলাসহ বিদেশেও রয়েছে। মান ধরে রাখার কারণেই এতদিন ধরে দোকানের সুনামও ধরে রাখা সম্ভব হয়েছে।'
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