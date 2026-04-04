স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতার ওপর আওয়ামী লীগ সমর্থকের হামলা

মাদারীপুরের রাজৈরে জুয়া খেলায় বাধা দেওয়ার জেরে স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতার ওপর আওয়ামী লীগের এক সমর্থক হামলা চালিয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। আজ শনিবার (৪ এপ্রিল) দুপুরে এই ঘটনায় রাজৈর থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দেওয়া হয়েছে।
আহত মো. রুহুল আমিন (৩৭) রাজৈর পৌরসভা স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যসচিব। তিনি পৌরসভার ৯ নং ওয়ার্ড মোল্লাকান্দি গ্রামের মৃত আব্দুল বারেক ব্যাপারীর ছেলে। অভিযুক্ত লালচান শেখ (৩৮) একই এলাকার বাসিন্দা।
রুহুল আমিনের অভিযোগ, লালচান আওয়ামী লীগের সমর্থক। দীর্ঘদিন ধরে নিজ এলাকায় জুয়া খেলায় বাধা দিয়ে আসছিলেন রুহুল আমিন। এরই জেরে শুক্রবার রাতে তাঁর ওপর হামলা চালান লালচান শেখ, তাঁর ভাই সাঈদ শেখসহ কয়েকজন। এ সময় রুহুল আমিনের বাড়িতেও হামলা চালানো হয়। একপর্যায়ে ৯৯৯-এ কল দিলে ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছে রুহুল ও তাঁর স্ত্রী-সন্তানদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায়। বর্তমানে তিনি রাজৈর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি আছেন। এ ঘটনায় শনিবার দুপুরে রাজৈর থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দিয়েছে ভুক্তভোগীর পরিবার।
এ বিষয়ে অভিযুক্ত লালচানের সঙ্গে কথা বলা সম্ভব হয়নি।
রাজৈর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ আমিনুল ইসলাম বলেন, ‘এ ঘটনায় লিখিত অভিযোগ পেয়েছি। পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
