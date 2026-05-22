ঢাকার নবাবগঞ্জে ব্যবসায়ীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

ঢাকার নবাবগঞ্জ উপজেলার দাউদপুর বাজারে নিজের ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান থেকে রকি সাহা (৩২) নামের এক ব্যবসায়ীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ শুক্রবার সকালে বাজারের ‘রকি স্টোর’ নামের ওই দোকানের আড়ার সঙ্গে তাঁর মরদেহ ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া যায়।
নবাবগঞ্জ থানার বারুয়াখালী তদন্ত কেন্দ্রের পুলিশ পরিদর্শক মো. জহিরুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
রকি সাহা পার্শ্ববর্তী দোহার উপজেলার রায়পাড়া গ্রামের মৃত নিরঞ্জন সাহার ছেলে। তিনি দাউদপুর বাজারে ব্যবসার পাশাপাশি ওই দোকানে থাকতেন।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এক ব্যক্তি রকির দোকানে কিছু কলা রেখেছিলেন। সকালে তিনি সেই কলা নিতে এসে দোকান ভেতর থেকে বন্ধ দেখতে পান। অনেক ডাকাডাকি করেও রকির কোনো সাড়া না পেয়ে তাঁর সন্দেহ হয়। পরে তাঁর ডাকে বাজারের অন্য লোকজন ও বাজার কমিটির সদস্যরা সেখানে জড়ো হন। খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে দোকানের সামনের অংশ ভেঙে ভেতরে ঢোকে। এ সময় রকিকে দোকানের আড়ার সঙ্গে গলায় দড়ি প্যাঁচানো অবস্থায় ঝুলতে দেখা যায়।
পুলিশ পরিদর্শক জহিরুল ইসলাম বলেন, রকির মরদেহের সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে। ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ ঢাকার স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ (মিটফোর্ড) হাসপাতালে পাঠানো হবে।
প্রাথমিক তদন্তের বরাত দিয়ে জহিরুল ইসলাম আরও বলেন, ‘রকি প্রথমে কয়েক বছর দাউদপুরে অন্যের দোকানে কাজ শিখেছেন। এরপর নিজেই ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানটি দেন। তাঁর মা-বাবা বেঁচে নেই। তবে এক ভাই আছেন। কেন তিনি গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করলেন, সে বিষয়ে প্রাথমিকভাবে এখনো কিছু জানা যায়নি। বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।’
