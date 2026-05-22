মৌলভীবাজারে বজ্রপাতে দুজনের মৃত্যু

মৌলভীবাজার প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি

মৌলভীবাজারে বজ্রপাতের পৃথক ঘটনায় তালেব মিয়া (৪০) ও স্বপন মুন্ডা নামের দুজন মারা গেছেন। আজ শুক্রবার (২২ মে) দুপুরের সময় রাজনগর ও কমলগঞ্জ উপজেলায় বজ্রপাতে তাঁদের মৃত্যু হয়।

তালেব মিয়ার বাড়ি রাজনগর উপজেলার কামারচাক ইউনিয়নে ভোলানগর গ্রামে। অন্যদিকে স্বপন মুন্ডার বাড়ি কমলগঞ্জ উপজেলার রহিমপুর ইউনিয়নের দেওড়াছড়া চা-বাগানের বেমারি টিলায়।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, আজ বেলা ১১টা থেকে ১টা পর্যন্ত মৌলভীবাজারে বজ্রপাতসহ বৃষ্টি হয়। রাজনগর কৃষক তালেব মিয়া ধান কাটার সময় বজ্রপাতে নিহত হয়েছেন। স্বপন মুন্ডা রাবারবাগানে কাজ করার সময় বজ্রপাতে নিহত হন।

রাজনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ফরিদ উদ্দিন আহমদ ভূঁইয়া ও কমলগঞ্জ থানার উপপরিদর্শক আমির আলী বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

বিষয়:

মৌলভীবাজারমৃত্যুনিহতমৌলভীবাজার সদরবজ্রপাত
যৌথ পরিবারে কোরবানি কীভাবে দিতে হয়, বিধান কী

নবী (সা.) ও সাহাবিদের যুগে কোরবানির ঈদ

মান্দায় ইটভাটার ধোঁয়ায় ফসলের ক্ষতি, অপসারণ দাবিতে মানববন্ধন

