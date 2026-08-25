একসঙ্গে জন্ম, মৃত্যুও হলো একসঙ্গে পানিতে ডুবে

তাবাসসুম ও তাহারিয়া দুই জমজ বোন। ৫ বছর বয়সী শিশু দুটি বাড়ি আলো করে রাখত নিজেদের মধ্যে খুনসুটি, খেলাধুলা আর হৈ চৈ করে। তবে আজ থেকে আর বাড়িটি তাদের কোলাহলে মুখরিত থাকবে না। বাবা-মার কোল শূন্য করে, পরিবারের সব আনন্দ সঙ্গে নিয়ে মৃত্যুর দেশে পাড়ি জমিয়েছে তারা।
আজ মঙ্গলবার দুপুরে বাড়ির পাশের পুকুরপাড়ে খেলতে গিয়ে পানিতে পড়ে মারা যায় তাবাসসুম ও তাহারিয়া।
তারা মাদারীপুরের রাজৈর উপজেলার মোল্লাকান্দি গ্রামের নাসির উদ্দিনের মেয়ে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, দুপুরে বাড়ির পাশের পুকুরপাড়ে খেলছিল তাবাসসুম ও তাহারিয়া। একপর্যায়ে তারা পুকুরে পড়ে পানিতে তলিয়ে যায়। পরিবারের সদস্যরা খোঁজাখুঁজির পর পুকুর থেকে দুই বোনকে উদ্ধার করেন। পরে তাদের রাজৈর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। জমজ দুই বোনের মৃত্যুর ঘটনায় গ্রামে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।
নিহতদের প্রতিবেশী সীমা বেগম বলেন, ‘ঘটনাটি খুবই দুঃখজনক। দুই বোনের একসঙ্গে জন্ম হলো, আবার একসঙ্গেই মৃত্যু হলো।’
রাজৈর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ আমিনুল ইসলাম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, নিহত দুই বোনের মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।
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