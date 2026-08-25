Ajker Patrika
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নেত্রকোণা

নেত্রকোনায় বালু ব্যবসায়ীকে জরিমানা, নৌকার সর্দারকে কারাদণ্ড

নেত্রকোনা প্রতিনিধি
নেত্রকোনায় বালু ব্যবসায়ীকে জরিমানা, নৌকার সর্দারকে কারাদণ্ড
অভিযানে ৬০০ ঘনফুট বালু জব্দ করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

নেত্রকোনার মোহনগঞ্জে অবৈধভাবে উত্তোলিত বালু পরিবহন ও কেনাবেচার দায়ে এক বালু ব্যবসায়ীকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা এবং নৌকার সর্দারকে পাঁচ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। আজ মঙ্গলবার (২৫ আগস্ট) দুপুর ১২টার দিকে মোহনগঞ্জ পৌরশহরের দৌলতপুর নৌকাঘাটে অভিযান চালিয়ে এ দণ্ড দেওয়া হয়।

দণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন মোহনগঞ্জের দৌলতপুর এলাকার বাসিন্দা মো. সিরাজ উদ্দিন (৫৫) এবং সুনামগঞ্জের মধ্যনগর উপজেলার বাসিন্দা ও বালুবাহী নৌকার সর্দার মো. চান মিয়া (৪৫)।

জানা গেছে, দৌলতপুর নৌকাঘাটে একটি বালুবাহী নৌকার মাধ্যমে অবৈধভাবে উত্তোলিত বালু পরিবহন, ক্রয় ও বিক্রি করা হচ্ছিল। খবর পেয়ে মোহনগঞ্জ উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) এম এ কাদের অভিযান পরিচালনা করেন। পরে ঘটনাস্থলে ভ্রাম্যমাণ আদালত বসিয়ে বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০ অনুযায়ী বালু ব্যবসায়ী সিরাজ উদ্দিনকে ৫০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড এবং নৌকার সর্দার চান মিয়াকে পাঁচ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

অভিযানে ৬০০ ঘনফুট বালু জব্দ করা হয়। পরে নিলাম কমিটির মাধ্যমে বিধিমোতাবেক জব্দ করা বালুর নিলাম কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। অভিযান পরিচালনার সময় মোহনগঞ্জ থানার পুলিশের একটি দল সহায়তা করে।

এ তথ্য নিশ্চিত করে সহকারী কমিশনার (ভূমি) এম এ কাদের বলেন, অবৈধভাবে বালু উত্তোলন, পরিবহন ও বিক্রয়ের বিরুদ্ধে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে। মোহনগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হাফিজুল ইসলাম হারুন বলেন, দণ্ডপ্রাপ্ত চান মিয়াকে আজ বিকালে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

বিষয়:

কারাদণ্ডমোহনগঞ্জময়মনসিংহ বিভাগজরিমানাজেলার খবরনেত্রকোনা
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