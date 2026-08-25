আখখেত থেকে কংকাল উদ্ধার, অটো ভ্যানচালকের বলে পরিবারের দাবি

জয়পুরহাট সদর উপজেলার জিতারপুর এলাকার একটি আখখেত থেকে অজ্ঞাতনামা এক ব্যক্তির কংকাল উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার দুপুরে উদ্ধার করা কংকালটি ময়নাতদন্তের জন্য জয়পুরহাট ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। পরিবারের দাবি, কংকালটি সম্প্রতি নিখোঁজ অটো ভ্যানচালক ফরিদ হোসেনের মরদেহের অবশিষ্টাংশ হতে পারে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, আজ দুপুরে জিতারপুর এলাকার একটি আখখেতে কংকাল পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয়রা পুলিশকে খবর দেন। পরে জয়পুরহাট সদর থানা-পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে কংকালটি উদ্ধার করে।
স্থানীয়দের ধারণা, ওই ব্যক্তিকে হত্যার পর মরদেহ আখখেতে ফেলে রাখা হয়ে থাকতে পারে। তবে এ বিষয়ে এখনো নিশ্চিত কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি।
জয়পুরহাট সদর থানার পরিদর্শক (তদন্ত) আবু শাহীন কাদির বলেন, ‘মরদেহটি পচে গিয়ে কেবল কংকাল অবশিষ্ট থাকায় এটি পুরুষ না নারীর, তা তাৎক্ষণিকভাবে নিশ্চিত হওয়া যায়নি। ঘটনাটি গুরুত্বের সঙ্গে তদন্ত করা হচ্ছে। পরিচয় শনাক্তের জন্য ডিএনএ পরীক্ষায় নমুনা পাঠানো হয়েছে। ময়নাতদন্ত ও ডিএনএ পরীক্ষার প্রতিবেদন পাওয়া গেলে মৃত্যুর কারণ ও পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাবে।’
ক্ষেতলাল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুক্তারুল ইসলাম জানান, ২০ আগস্ট সকালে ক্ষেতলাল উপজেলার হোপেরহাট গ্রামের ফরিদ হোসেন অটো ভ্যান নিয়ে বাড়ি থেকে বের হয়ে নিখোঁজ হন। এ ঘটনায় তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে থানায় সাধারণ ডায়েরি করা হয়।
পুলিশ অভিযান চালিয়ে সদর উপজেলার পাকার মাথা এলাকার একটি গ্যারেজ থেকে ফরিদের অটো ভ্যান উদ্ধার করে। এ ঘটনায় জড়িত সন্দেহে দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
আজ আখখেত থেকে কংকাল উদ্ধারের পর এর সঙ্গে থাকা পোশাক দেখে পরিবারের সদস্যরা দাবি করেন, এটি নিখোঁজ ফরিদ হোসেনের মরদেহের অবশিষ্টাংশ হতে পারে।
পুলিশ জানিয়েছে, পোশাক দেখে পরিবারের দাবির বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। ডিএনএ পরীক্ষার প্রতিবেদন পাওয়া গেলে কংকালটির পরিচয় নিশ্চিত হওয়া যাবে।
পাবনার ঈশ্বরদীতে উপজেলা ও পৌর বিএনপির নবগঠিত আংশিক আহ্বায়ক কমিটিকে ‘নিশিরাতের অবৈধ কমিটি’ আখ্যা দিয়ে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তা স্থগিতের দাবি জানিয়েছেন দলের একাংশের নেতাকর্মীরা। তৃণমূলের মতামতের ভিত্তিতে নতুন কমিটি গঠনের দাবিতে তাঁরা বিক্ষোভ মিছিল ও সংবাদ সম্মেলন করেন।৩ মিনিট আগে
লালমনিরহাটের হাতীবান্ধা সীমান্তে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে কৃষকদের মারধরের অভিযোগ উঠেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) বিরুদ্ধে। এ সময় স্থানীয়দের সঙ্গে ধস্তাধস্তির একপর্যায়ে দুটি শর্টগান ও একটি ওয়াকিটকি ফেলে পালিয়ে যায় বিএসএফের সদস্যরা।৬ মিনিট আগে
বরিশালের বাবুগঞ্জে ইয়াবাসহ জসিম ব্যাপারী (৩২) নামের এক মাদক কারবারিকে আটক করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার বেলা দেড়টার দিকে উপজেলার জাহাঙ্গীরনগর ইউনিয়নের তিলেরচর এলাকা থেকে তাঁকে আটক করা হয়।২৪ মিনিট আগে
সাবেক রাষ্ট্রপতি ও জাতীয় পার্টির প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান মরহুম হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের সাবেক স্ত্রী বিদিশা সিদ্দিককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার রাতে রাজধানীর গুলশান-২ নম্বর এলাকার একটি রেস্তোরাঁ থেকে বিদিশাকে গ্রেপ্তার করা হয়।২৮ মিনিট আগে