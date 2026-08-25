মহাসড়কে ট্যাংকলরি রেখে শ্রমিকদের বিক্ষোভ

খুলনায় পুলিশি হয়রানি এবং চাঁদাবাজি বন্ধের দাবিতে মহাসড়কে ট্যাংকলরি রেখে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে শ্রমিকরা।
আজ মঙ্গলবার সকাল ৯টা থেকে বেলা ১১টা পর্যন্ত খুলনা-যশোর মহাসড়কে ফুলতলা থেকে পথের বাজার পর্যন্ত এ কর্মসূচি পালন করেন আন্দোলনকারীরা।
খুলনা বিভাগীয় ট্যাংকলরি মালিক-শ্রমিক ঐক্য পরিষদের ডাকে সকাল ৯টায় শ্রমিকরা ডিপো থেকে জ্বালানি তেল উত্তোলন না করে খুলনা-যশোর মহাসড়কে অবস্থান নেন। এ সময় প্রায় এক কিলোমিটার সড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।
ট্যাংকলরি শ্রমিকরা প্রথমে ফুলতলা থানার সামনে কর্মসূচি পালন করতে গেলে পুলিশের বাধার মুখে পড়ে। পরবর্তীতে খানজাহান আলী থানার পথের বাজার এলাকায় তারা মানববন্ধন, বিক্ষোভ ও সমাবেশ করে।
সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন খুলনা বিভাগীয় ট্যাংকলরি শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি এনাম মুন্সী। বক্তৃতা করেন জ্বালানি তেল পরিবেশক সমিতির সহসভাপতি শেখ মুরাদ হোসেন, খুলনা বিভাগীয় ট্যাংকলরি মালিক-শ্রমিক ঐক্য পরিষদের নেতা মীর মোকসেদ আলী ও শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক আলী আজিম প্রমুখ।
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