Ajker Patrika
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মাদারীপুর

স্ত্রীকে গলা কেটে হত্যার অভিযোগ, স্বামী আটক

মাদারীপুর প্রতিনিধি
স্ত্রীকে গলা কেটে হত্যার অভিযোগ, স্বামী আটক
আটক অভিযুক্ত সুলতান সরদার। ছবি: সংগৃহীত

মাদারীপুরের কালকিনি উপজেলার বাঁশগাড়ি ইউনিয়নের আউলিয়ারচর এলাকায় স্ত্রী জোবেদা বেগমকে (৬০) গলা কেটে হত্যার অভিযোগ উঠেছে স্বামী সুলতান সরদারের (৭০) বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় অভিযুক্ত স্বামীকে আটক করেছে পুলিশ। গতকাল শনিবার (১৮ জুলাই) রাত সাড়ে ১১টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, দীর্ঘদিন ধরে সুলতান সরদার ও জোবেদা বেগমের মধ্যে পারিবারিক কলহ চলছিল। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, ওই বিরোধের জের ধরেই এ হত্যাকাণ্ড ঘটেছে।

খবর পেয়ে কালকিনির খাসেরহাট পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রের উপপরিদর্শক (এসআই) রিপন আলী খান ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহের সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করেন। পরে মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মাদারীপুর ২৫০ শয্যা জেলা হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়।

খাসেরহাট পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রের উপপরিদর্শক (এসআই) রিপন আলী খান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

মাদারীপুরের কালকিনি উপজেলার বাঁশগাড়ি ইউনিয়নের আউলিয়ারচর এলাকায় স্ত্রী জোবেদা বেগমকে (৬০) গলা কেটে হত্যার অভিযোগ উঠেছে স্বামী সুলতান সরদারের (৭০) বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় অভিযুক্ত স্বামীকে আটক করেছে পুলিশ। গতকাল শনিবার (১৮ জুলাই) রাত সাড়ে ১১টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।

বিষয়:

মাদারীপুরহত্যাঢাকা বিভাগকালকিনিজেলার খবর
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