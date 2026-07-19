মুলাদীতে অপহৃত কিশোরীকে ময়মনসিংহ থেকে উদ্ধার

বরিশালের মুলাদীতে অপহৃত এক কিশোরীকে ময়মনসিংহ থেকে উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ রোববার সকালে এ ঘটনায় অভিযুক্ত মো. রিমনকে (২০) আটক করে কারাগারে পাঠিয়েছে পুলিশ।
রিমন ময়মনসিংহ জেলার পাগলা উপজেলার লংগাইর ইউনিয়নের চাইরবাড়িয়া গ্রামের আবুল হোসেনের ছেলে।
এর আগে গতকাল শনিবার রাতে তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় অভিযুক্ত রিমনের বাড়ি থেকে অপহৃত কিশোরীকে উদ্ধার ও অভিযুক্ত রিমনকে আটক করে মুলাদী থানা-পুলিশ।
পুলিশ ও পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, মুলাদী উপজেলার রামারপোল গ্রামের কিশোরীর সঙ্গে টিকটকে পরিচয় হয় ময়মনসিংহের পাগলা উপজেলার চাইরবাড়িয়া গ্রামের আবুল হোসেনের ছেলে মো. রিমনের। একপর্যায়ে তাদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। গত ২৬ জুন রিমন ওই কিশোরীকে ফুসলিয়ে ঢাকায় নেওয়ার পর ময়মনসিংহের নিজ বাড়িতে নিয়ে যান। এদিকে কিশোরীকে খুঁজে না পেয়ে পরদিন তার বাবা মুলাদী থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি করেন।
মুলাদী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খন্দকার মো. সোহেল রানা ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, অভিযান চালিয়ে অপহৃত কিশোরীকে উদ্ধার ও অভিযুক্ত রিমনকে আটক করা হয়েছে। অভিযুক্ত রিমনকে আজ সকালে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
ওসি আরও জানান, এ ঘটনায় আজ কিশোরীর বাবা বাদী হয়ে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে একটি মামলা করেছেন।
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