মাদারীপুর সদর থানার ওসি প্রত্যাহারের দাবি

মাদারীপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবুল কালাম আজাদকে প্রত্যাহারের দাবিতে বিক্ষোভ-মিছিল করেছে মাদারীপুর জেলা ছাত্রদল।
আজ সোমবার (১৬ মার্চ) দুপুরে মাদারীপুর জেলা ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা শহরের ডিসি ব্রিজ এলাকা থেকে বিক্ষোভ-মিছিল শুরু করেন। মাদারীপুর সদর থানার সামনে গিয়ে সেটি শেষ হয়। পরে সেখানে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ হয়।
সমাবেশে ছাত্রদল নেতারা বলেন, মাদারীপুর জেলা ছাত্রদলের সদস্যসচিব কামরুল হাসান দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন-সংগ্রামে রাজপথে সক্রিয় একজন নেতা। অথচ মাদারীপুর সদর থানার ওসি কোনো তদন্ত ছাড়াই একটি হত্যা মামলায় তাঁকে আসামি করেছেন; যা সম্পূর্ণ ষড়যন্ত্রমূলক ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।
এ সময় নেতারা দ্রুত সময়ের মধ্যে এই মামলা থেকে কামরুল হাসানের নাম প্রত্যাহার এবং সদর থানার ওসি আবুল কালাম আজাদকে অবিলম্বে প্রত্যাহারের দাবি জানান। অন্যথায় মাদারীপুর জেলা ছাত্রদল লাগাতার আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করবে বলেও হুঁশিয়ারি দেন নেতা-কর্মীরা।
এ সময় বক্তব্য দেন মাদারীপুর জেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক মেহেদী হাসান জাকির, যুগ্ম আহ্বায়ক মাহমুদুল হাসান, যুগ্ম আহ্বায়ক নুরে-আলম নয়ন, যুগ্ম আহ্বায়ক ফয়সাল আহমেদ মোল্লা, আহ্বায়ক কমিটির সদস্য ফয়সাল শিকদার প্রমুখ।
