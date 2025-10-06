Ajker Patrika
> সারা দেশ
> মাদারীপুর

বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশীর জনসভায় হামলা, পুলিশ-সাংবাদিকসহ আহত ১৫

মাদারীপুর প্রতিনিধি
মাদারীপুরের কালকিনি উপজেলা পরিষদ চত্বরে আজ সোমবার দুপুরে বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশীর জনসভায় হামলা। ছবি: সংগৃহীত
মাদারীপুরের কালকিনি উপজেলা পরিষদ চত্বরে আজ সোমবার দুপুরে বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশীর জনসভায় হামলা। ছবি: সংগৃহীত

মাদারীপুরের কালকিনি উপজেলায় বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশী মেজর (অব.) রেজাউল করিম রেজার জনসভায় হামলা চালিয়েছে দুর্বৃত্তরা। এ সময় পুলিশ, সাংবাদিকসহ ১৫ জন আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। আজ সোমবার দুপুরে কালকিনি উপজেলা পরিষদ চত্বরে এ ঘটনা ঘটে।

হামলায় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার চাইলাউ মারমা, কালকিনি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সোহেল রানা, স্থানীয় সাংবাদিক ইব্রাহিম সবুজসহ ১৫ জন আহত হন। তাঁদের উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে আজ দুপুরে উপজেলা পরিষদ চত্বরে জনসভার আয়োজন করেন মাদারীপুর-৩ আসনের বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশী মেজর (অব.) রেজাউল করিম রেজা। জনসভায় হঠাৎ হামলা চালায় একদল দুর্বৃত্ত। খবর পেয়ে পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। ঘটনাস্থলে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

এ বিষয়ে রেজাউল করিম রেজার ব্যক্তিগত মোবাইলে ফোন নম্বরে কল দিলে তিনি ধরেননি।

মাদারীপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার চাইলাউ মারমা আজকের পত্রিকাকে বলেন, সমাবেশে হামলার খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে যায়। পরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এ সময় পুলিশের ওপরও হামলার ঘটনা ঘটে। এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ঘটনাস্থলে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

বিষয়:

মাদারীপুরবিএনপিঢাকা বিভাগঢাকাকালকিনিআহতহামলাজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

শেখ হাসিনার বিষয়ে ঢাকার সঙ্গে আলোচনায় প্রস্তুত নয়াদিল্লি: ভারতীয় পররাষ্ট্রসচিব

দেশে ফেরা, নির্বাচন ও প্রধানমন্ত্রিত্ব নিয়ে যা বললেন তারেক রহমান

চিরশত্রু পাকিস্তানের কাছে বন্ধু রাশিয়ার জেট ইঞ্জিন বিক্রি, ভারতে রাজনৈতিক বিতর্ক তুঙ্গে

ভারতের ‘উঠান’ যেভাবে ক্রমেই চীনের ‘খেলার মাঠ’ হয়ে উঠছে

উপদেষ্টাদের অনেকে ‘বিশ্বাসঘাতকতা’ করেছেন, তাঁরা ‘সেফ এক্সিট’ খুঁজছেন— নাহিদের মন্তব্যে আলোচনার ঝড়

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

উপদেষ্টাদের অনেকে ‘বিশ্বাসঘাতকতা’ করেছেন, তাঁরা ‘সেফ এক্সিট’ খুঁজছেন— নাহিদের মন্তব্যে আলোচনার ঝড়

উপদেষ্টাদের অনেকে ‘বিশ্বাসঘাতকতা’ করেছেন, তাঁরা ‘সেফ এক্সিট’ খুঁজছেন— নাহিদের মন্তব্যে আলোচনার ঝড়

রপ্তানি আয়ে মার্কিন শুল্কের খাঁড়া, তৈরি পোশাকের বাজারে বাড়ছে প্রতিযোগিতা

রপ্তানি আয়ে মার্কিন শুল্কের খাঁড়া, তৈরি পোশাকের বাজারে বাড়ছে প্রতিযোগিতা

জুলাই সনদ বাস্তবায়ন: গণভোটে একমত দলগুলো

জুলাই সনদ বাস্তবায়ন: গণভোটে একমত দলগুলো

পুলিশের অভিযানে হামলা, বাড়াচ্ছে দুশ্চিন্তা

পুলিশের অভিযানে হামলা, বাড়াচ্ছে দুশ্চিন্তা

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম লাইফ সাপোর্টে

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম লাইফ সাপোর্টে

সম্পর্কিত

আশুলিয়ার পোশাক কারখানার আগুন ৪ ঘণ্টা পর নিয়ন্ত্রণে

আশুলিয়ার পোশাক কারখানার আগুন ৪ ঘণ্টা পর নিয়ন্ত্রণে

মৃত্যুর ১১ দিন পর ছেলেসন্তানের বাবা হলেন ফায়ার ফাইটার নূরুল হুদা

মৃত্যুর ১১ দিন পর ছেলেসন্তানের বাবা হলেন ফায়ার ফাইটার নূরুল হুদা

ইসলামী ব্যাংকে লুটপাট ও অবৈধ নিয়োগের প্রতিবাদে উত্তরায় মানববন্ধন

ইসলামী ব্যাংকে লুটপাট ও অবৈধ নিয়োগের প্রতিবাদে উত্তরায় মানববন্ধন

থানা থেকে লুট হওয়া রাইফেলের গুলিসহ একজন গ্রেপ্তার

থানা থেকে লুট হওয়া রাইফেলের গুলিসহ একজন গ্রেপ্তার