বালতির পানিতে পড়ে দুই বছরের শিশুর মৃত্যু

মাদারীপুরের শিবচর উপজেলায় পানিভর্তি বালতির ভেতর পড়ে সাইমা নামে দুই বছরের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আজ মঙ্গলবার বিকেলে কুতুবপুর ইউনিয়নের হাজী করিম শিকদারকান্দি গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
নিহত সাইমা কুতুবপুর ইউনিয়নের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের হাজী করিম শিকদারকান্দি গ্রামের সাইফুল শিকদারের মেয়ে।
পরিবারের সদস্যদের ভাষ্য, বিকেলে বাড়িতে খেলছিল সাইমা। একপর্যায়ে সবার অজান্তে ঘরের ভেতরে থাকা পানিভর্তি একটি বালতিতে পড়ে যায় সে।
পরিবারের সদস্যরা পরে বালতির পানিতে সাইমার মাথা ডুবে থাকা অবস্থায় তাকে খুঁজে পান। দ্রুত উদ্ধার করে শিবচর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
শিবচর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসা কর্মকর্তা জামিল খান বলেন, শিশুটিকে হাসপাতালে আনার আগেই মারা যায়। টয়লেটের জন্য বালতিতে পানি রাখা ছিল। সেই বালতির পানিতেই ডুবে শিশুটির মৃত্যু হয়েছে।
শিবচর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কামাল হোসেন বলেন, ঘটনাটি খুবই দুঃখজনক। প্রত্যেক অভিভাবককে সন্তানদের প্রতি আরও সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।
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