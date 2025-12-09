Ajker Patrika

রাজৈরে চিকিৎসকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

মাদারীপুর প্রতিনিধি
চিকিৎসক অনিক আশ্চর্য। ছবি: সংগৃহীত
চিকিৎসক অনিক আশ্চর্য। ছবি: সংগৃহীত

মাদারীপুরের রাজৈরে অনিক আশ্চর্য (৩৫) নামের এক চিকিৎসকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। সোমবার (৮ ডিসেম্বর) দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে রাজৈর উপজেলার টেকেরহাট বন্দরের শিমুলতলা এলাকার নূর জাহান কমিউনিটি সেন্টারের তৃতীয় তলার ভাড়া বাসা থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। মঙ্গলবার সকালে ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ মাদারীপুর ২৫০ শয্যার জেলা হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

নিহত অনিক এক নম্বর ব্রিজ এলাকার সিটি হসপিটাল অ্যান্ড ডিজিটাল ডায়াগনস্টিক সেন্টারের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক ছিলেন। তিনি একই উপজেলার বাজিতপুর গ্রামের গ্রাম্য চিকিৎসক অঞ্জন আশ্চর্যের ছেলে।

পুলিশ, হাসপাতাল ও স্থানীয় সূত্র জানায়, প্রায় আট বছর ধরে তিনি টেকেরহাট সিটি হসপিটালের জরুরি বিভাগে কর্মরত ছিলেন। ২৪ ঘণ্টা চিকিৎসাসেবা দেওয়ার সুবিধার্থে নূর জাহান কমিউনিটি সেন্টারের তৃতীয় তলার একটি ফ্ল্যাটে ভাড়া থাকতেন। পাশের কক্ষে থাকতেন ওই হাসপাতালের এক্স-রে অপারেটর নৃপেন।

সোমবার রাতে নিয়মিত দায়িত্ব শেষে অনিক বাসায় ফিরে যান। এদিকে নৃপেন স্থানীয় একটি ধর্মীয় গানের অনুষ্ঠানে যান। রাত সাড়ে ১২টার দিকে তিনি ফিরে এসে অনিককে চা খাওয়ার জন্য ডাক দিলে কোনো সাড়া না পেয়ে সন্দেহ হয়। পরে দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিয়ে অনিককে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান। তিনি তাৎক্ষণিকভাবে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে খবর দেন। পরে পুলিশ এসে দরজা ভেঙে মরদেহ উদ্ধার করে।

রাজৈর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ আমিনুল ইসলাম বলেন, মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, প্রেমঘটিত কারণে তিনি আত্মহত্যা করেছেন।

বিষয়:

মাদারীপুরউদ্ধারঢাকা বিভাগরাজৈরমরদেহজেলার খবরচিকিৎসক
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

চাকরি বিধিমালা প্রণয়নের দাবিতে অবস্থান কর্মসূচিতে মেট্রোরেল কর্মীরা

চাকরি বিধিমালা প্রণয়নের দাবিতে অবস্থান কর্মসূচিতে মেট্রোরেল কর্মীরা

মুন্সিগঞ্জে অটোরিকশার সঙ্গে মাইক্রোবাসের সংঘর্ষে নারী নিহত, আহত ৩

মুন্সিগঞ্জে অটোরিকশার সঙ্গে মাইক্রোবাসের সংঘর্ষে নারী নিহত, আহত ৩

সিরাজগঞ্জে আগুনে পুড়ে মারা গেল কৃষকের পাঁচটি গরু

সিরাজগঞ্জে আগুনে পুড়ে মারা গেল কৃষকের পাঁচটি গরু

মোহাম্মদপুর ট্র্যাজেডি: নাটোরে পৌঁছাল মা-মেয়ের মরদেহ, দুদিন আগে হারিয়ে গিয়েছিল চাবি

মোহাম্মদপুর ট্র্যাজেডি: নাটোরে পৌঁছাল মা-মেয়ের মরদেহ, দুদিন আগে হারিয়ে গিয়েছিল চাবি

চাকরি বিধিমালা প্রণয়নের দাবিতে অবস্থান কর্মসূচিতে মেট্রোরেল কর্মীরা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
দিয়াবাড়ি মেট্রোরেল ভবনের ১ নম্বর গেটের সামনে মেট্রোরেল কর্মীদের অবস্থান কর্মসূচি। ছবি: আজকের পত্রিকা
দিয়াবাড়ি মেট্রোরেল ভবনের ১ নম্বর গেটের সামনে মেট্রোরেল কর্মীদের অবস্থান কর্মসূচি। ছবি: আজকের পত্রিকা

মেট্রোরেলের নিয়মিত কর্মকর্তা–কর্মচারীদের জন্য স্বতন্ত্র ও পূর্ণাঙ্গ চাকরি-বিধিমালা দ্রুত প্রণয়নের দাবিতে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছেন ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেডের (ডিএমটিসিএল) কর্মীরা। আজ মঙ্গলবার (৯ ডিসেম্বর) সকালে দিয়াবাড়ি মেট্রোরেল ভবনের ১ নম্বর গেটের সামনে ৯ম থেকে ২০ তম গ্রেডের কর্মীরা এ কর্মসূচি পালন করেন।

কর্মচারীরা জানান, ডিএমটিসিএল প্রতিষ্ঠার পর এক দশকের বেশি সময় পেরিয়ে গেলেও প্রায় ৯ শর বেশি নিয়মিত কর্মকর্তা-কর্মচারীর জন্য এখনো কোনো স্বয়ংসম্পূর্ণ চাকরি-বিধিমালা চূড়ান্ত হয়নি। ২০২২ সালের শেষ দিকে মেট্রোরেল চালু হওয়ার পর থেকে নিরবচ্ছিন্ন সেবা দিয়ে গেলেও বিধিমালা না থাকায় ছুটি, সিপিএফ, গ্র্যাচুইটি, শিফট অ্যালাউন্স, গ্রুপ ইনস্যুরেন্সসহ নানা আর্থিক সুবিধা এবং পদোন্নতি থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন তাঁরা।

তাঁদের অভিযোগ, দীর্ঘ দাবির পর একটি খসড়া বিধিমালা তৈরি হলেও তাতে যুক্ত করা হয় ‘বিশেষ বিধান’, যা সরকারি বিধিবিধান ও সুপ্রিম কোর্টের রায়ের সঙ্গে সাংঘর্ষিক বলে অভিযোগ কর্মচারীদের। বিতর্কিত এই বিধান রাখার কারণেই ১৩ বছরের বেশি সময়েও বিধিমালা চূড়ান্ত হয়নি বলে তাঁরা দাবি করেন।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে এক কর্মচারী আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আগেও আমরা আন্দোলন করেছি। তখন বাস্তবায়নের আশ্বাস দেওয়া হলেও গত সাত–আট মাসেও কোনো অগ্রগতি হয়নি। তাই দ্রুত বাস্তবায়নের দাবিতেই আমরা আবারও কর্মসূচি পালন করছি।’

তাঁরা আরও জানান, দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাবেন, তবে মেট্রোরেলের সব কার্যক্রম স্বাভাবিক থাকবে।

বিষয়:

ঢাকা জেলারাজধানীঢাকা বিভাগমেট্রোরেলডিএমটিসিএল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

রাজৈরে চিকিৎসকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

রাজৈরে চিকিৎসকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

মুন্সিগঞ্জে অটোরিকশার সঙ্গে মাইক্রোবাসের সংঘর্ষে নারী নিহত, আহত ৩

মুন্সিগঞ্জে অটোরিকশার সঙ্গে মাইক্রোবাসের সংঘর্ষে নারী নিহত, আহত ৩

সিরাজগঞ্জে আগুনে পুড়ে মারা গেল কৃষকের পাঁচটি গরু

সিরাজগঞ্জে আগুনে পুড়ে মারা গেল কৃষকের পাঁচটি গরু

মোহাম্মদপুর ট্র্যাজেডি: নাটোরে পৌঁছাল মা-মেয়ের মরদেহ, দুদিন আগে হারিয়ে গিয়েছিল চাবি

মোহাম্মদপুর ট্র্যাজেডি: নাটোরে পৌঁছাল মা-মেয়ের মরদেহ, দুদিন আগে হারিয়ে গিয়েছিল চাবি

মুন্সিগঞ্জে অটোরিকশার সঙ্গে মাইক্রোবাসের সংঘর্ষে নারী নিহত, আহত ৩

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি
আজ সকাল সাড়ে ৯টার দিকে মুন্সিগঞ্জের ওমপাড়া এলাকায় মাইক্রোবাসের সঙ্গে অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা
আজ সকাল সাড়ে ৯টার দিকে মুন্সিগঞ্জের ওমপাড়া এলাকায় মাইক্রোবাসের সঙ্গে অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ের মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগর উপজেলার ওমপাড়া এলাকার সার্ভিস সড়কে মাইক্রোবাসের সঙ্গে অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে এক নারী যাত্রী নিহত হয়েছেন। মঙ্গলবার (৯ ডিসেম্বর) সকাল সাড়ে ৯টার দিকে এই দুর্ঘটনা ঘটে। এতে অটোরিকশার আরও তিন যাত্রী আহত হন। নিহত নারীর নাম জোবায়দা বেগম (৫০)। তিনি শ্রীনগর উপজেলার বাড়ৈখালী ইউনিয়নের শিবরামপুর গ্রামের এখলাছ উদ্দিনের স্ত্রী।

আহত ব্যক্তিরা হলেন শ্রীনগর উপজেলার ওমপাড়ার বাগমাড়ি এলাকার দেলোয়ার শিকদারের স্ত্রী আশুদা বেগম (৫৪), শ্রীনগর উপজেলার আলমপুর গ্রামের মহসিন (৪৫) এবং সিরাজদিখান উপজেলার শেখরনগর গ্রামের শাহাদাতের ছেলে আব্দুর রহিম (৩০)।

শ্রীনগর ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স স্টেশনের স্টেশন অফিসার দেওয়ান আজাদ হোসেন জানান, সার্ভিস সড়কে মাইক্রোবাস ও অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষের পর অটোর যাত্রীরা গুরুতর আহত হন। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে উদ্ধারকাজ চালান। ঘটনাস্থলেই একজন মারা যান এবং আহত তিনজনকে শ্রীনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যাওয়া হয়।

বিষয়:

মুন্সিগঞ্জঢাকা বিভাগমাওয়া এক্সপ্রেসওয়েশ্রীনগরনিহতনারীআহতজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

রাজৈরে চিকিৎসকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

রাজৈরে চিকিৎসকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

চাকরি বিধিমালা প্রণয়নের দাবিতে অবস্থান কর্মসূচিতে মেট্রোরেল কর্মীরা

চাকরি বিধিমালা প্রণয়নের দাবিতে অবস্থান কর্মসূচিতে মেট্রোরেল কর্মীরা

সিরাজগঞ্জে আগুনে পুড়ে মারা গেল কৃষকের পাঁচটি গরু

সিরাজগঞ্জে আগুনে পুড়ে মারা গেল কৃষকের পাঁচটি গরু

মোহাম্মদপুর ট্র্যাজেডি: নাটোরে পৌঁছাল মা-মেয়ের মরদেহ, দুদিন আগে হারিয়ে গিয়েছিল চাবি

মোহাম্মদপুর ট্র্যাজেডি: নাটোরে পৌঁছাল মা-মেয়ের মরদেহ, দুদিন আগে হারিয়ে গিয়েছিল চাবি

সিরাজগঞ্জে আগুনে পুড়ে মারা গেল কৃষকের পাঁচটি গরু

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি   
গতকাল দিবাগত রাত সাড়ে ১১টার দিকে কামারখন্দে গোয়ালঘরে অগ্নিকাণ্ডে পাঁচটি গরু পুড়ে মারা গেছে। ছবি: সংগৃহীত
গতকাল দিবাগত রাত সাড়ে ১১টার দিকে কামারখন্দে গোয়ালঘরে অগ্নিকাণ্ডে পাঁচটি গরু পুড়ে মারা গেছে। ছবি: সংগৃহীত

সিরাজগঞ্জের কামারখন্দে গোয়ালঘরে অগ্নিকাণ্ডে পাঁচটি গরু পুড়ে মারা গেছে। এতে প্রায় ১২-১৪ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে জানিয়েছেন ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক। সোমবার দিবাগত রাত সাড়ে ১১টার দিকে রায়দৌলতপুর ইউনিয়নের রসুলপুর মাঠপাড়া এলাকায় এই ঘটনা ঘটে।

ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক আব্দুর রাজ্জাক ও তাঁর ভাই আসাদুজ্জামান। প্রতিবেশী নাজমুল আলম বলেন, রাতে হঠাৎ আগুন লাগার পর পাঁচটি গরু মারা যায় এবং দুটি গরু আহত হয়েছে।

আব্দুর রাজ্জাক বলেন, তাঁর খামারে সাতটি গরু ছিল। এর মধ্যে পাঁচটি গাভি, একটি বাছুর ও একটি ষাঁড় ছিল। চারটি গাভি গর্ভবতী ছিল। অগ্নিকাণ্ডে পাঁচটি গরু মারা গেছে। তিনি বলেন, ‘আমার একমাত্র ভরসা ছিল এই গরুগুলো। সব মিলিয়ে ১২-১৪ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে।’

কামারখন্দ ফায়ার সার্ভিসের ফায়ার ফাইটার হাসান আলী বলেন, খবর পেয়ে দুটি ইউনিট ৪৫ মিনিটের প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, শর্টসার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত।

কামারখন্দ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) বিপাশা হোসাইন বলেন, ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকের পক্ষ থেকে আবেদন পেলে ক্ষতির পরিমাণ ত্রাণ মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হবে।

বিষয়:

খামারসিরাজগঞ্জরাজশাহী বিভাগকামারখন্দঅগ্নিকাণ্ডজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

রাজৈরে চিকিৎসকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

রাজৈরে চিকিৎসকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

চাকরি বিধিমালা প্রণয়নের দাবিতে অবস্থান কর্মসূচিতে মেট্রোরেল কর্মীরা

চাকরি বিধিমালা প্রণয়নের দাবিতে অবস্থান কর্মসূচিতে মেট্রোরেল কর্মীরা

মুন্সিগঞ্জে অটোরিকশার সঙ্গে মাইক্রোবাসের সংঘর্ষে নারী নিহত, আহত ৩

মুন্সিগঞ্জে অটোরিকশার সঙ্গে মাইক্রোবাসের সংঘর্ষে নারী নিহত, আহত ৩

মোহাম্মদপুর ট্র্যাজেডি: নাটোরে পৌঁছাল মা-মেয়ের মরদেহ, দুদিন আগে হারিয়ে গিয়েছিল চাবি

মোহাম্মদপুর ট্র্যাজেডি: নাটোরে পৌঁছাল মা-মেয়ের মরদেহ, দুদিন আগে হারিয়ে গিয়েছিল চাবি

মোহাম্মদপুর ট্র্যাজেডি: নাটোরে পৌঁছাল মা-মেয়ের মরদেহ, দুদিন আগে হারিয়ে গিয়েছিল চাবি

নাটোর প্রতিনিধি 
আপডেট : ০৯ ডিসেম্বর ২০২৫, ১১: ৩৪
হত্যার শিকার মা-মেয়ের মরদেহ আজ সকালে নাটোরে নিজ বাসায় এসে পৌঁছে। ছবি: আজকের পত্রিকা
হত্যার শিকার মা-মেয়ের মরদেহ আজ সকালে নাটোরে নিজ বাসায় এসে পৌঁছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

লায়লা আফরোজ তাঁর প্রাণোচ্ছল মেয়ে নাফিসা লাওয়াল বিনতে আজিজকে নিয়ে ফিরলেন নিজ বাসায়; তবে ফ্রিজিং ভ্যানে, লাশ হয়ে। এমন ফিরে আসা কেউই মেনে নিতে পারছেন না। রাজধানীর মোহাম্মদপুরে বাসায় ঢুকে হত্যার শিকার মা-মেয়ের মরদেহ মঙ্গলবার (৯ ডিসেম্বর) সকালে নাটোরে নিজ বাসায় এসে পৌঁছেছে। আজ সকাল ৬টায় লাশবাহী ফ্রিজিং ভ্যানটি নাটোর পৌরসভার দক্ষিণ বড়গাছায় নিজ বাসভবনের সামনে পৌঁছালে কান্নায় ভেঙে পড়েন স্বজনেরা।

নিহত লায়লা আফরোজের ছোট ভাই উত্তরায় বসবাসরত ফরহাদ হোসেন জানান, বড় বোনের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল সবচেয়ে বেশি। দিনে বেশ কয়েকবার তাঁদের মধ্যে ফোনে কথা হতো। রোববার রাত সাড়ে ১০টার দিকে ভিডিও কল করে লায়লা জানান, তাঁর বাসার চাবি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। চাবি হারানোর ঘটনায় তাঁকে বেশ উদ্বিগ্ন মনে হচ্ছিল। নতুন কাজের মেয়ে বাসায় কাজ শুরুর পর চাবি হারানো স্বাভাবিকভাবে নেননি তিনি। দু-এক মিনিটের এই কথোপকথনই তাঁদের শেষ কথা ছিল।

ফরহাদ হোসেন বলেন, ‘অনেকটা মানবিকতার খাতিরেই লায়লা গৃহপরিচারিকার কাজ দিয়েছিলেন আয়শাকে। আয়শা তখন জানিয়েছিল, রংপুরে তাদের বাড়িতে আগুন লেগে মা-বাবা মারা গেছে। তার গলা থেকে বুক পর্যন্ত ও হাতের কিছু অংশ আগুনে পোড়া। এ কারণে তাকে কেউ কাজে নিতে চাননি। আয়শার এ কথা লায়লাকে ভীষণভাবে নাড়া দেয়। তখন তাকে বাসায় কাজের জন্য রাখেন লায়লা।’

নাটোরে লায়লার প্রতিবেশী মামুন শিকদার বলেন, ‘লায়লাদের পুরো পরিবারকে আমরা ভালোভাবে চিনি। তাদের পরিবারের কেউ কাউকে কষ্ট দিয়ে কোনো দিন কথা বলেছে, এমনটি শুনিনি। অথচ এমন নৃশংস হত্যাকাণ্ড তাদের সঙ্গেই ঘটল, যা মেনে নেওয়া কঠিন।’

মোহাম্মদপুরে মা-মেয়ে খুন: বোরকা পরে ঢুকে স্কুলড্রেসে বেরিয়ে যান একজন, গৃহকর্মী বলে সন্দেহমোহাম্মদপুরে মা-মেয়ে খুন: বোরকা পরে ঢুকে স্কুলড্রেসে বেরিয়ে যান একজন, গৃহকর্মী বলে সন্দেহ

আজ জোহরের নামাজের পর জানাজা শেষে দক্ষিণ বড়গাছা কবরস্থানে দাফন করা হবে লায়লা ও তাঁর কন্যা নাফিসাকে।

বিষয়:

নাটোররাজশাহী বিভাগনাটোর সদরজেলার খবরলাশ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

রাজৈরে চিকিৎসকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

রাজৈরে চিকিৎসকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

চাকরি বিধিমালা প্রণয়নের দাবিতে অবস্থান কর্মসূচিতে মেট্রোরেল কর্মীরা

চাকরি বিধিমালা প্রণয়নের দাবিতে অবস্থান কর্মসূচিতে মেট্রোরেল কর্মীরা

মুন্সিগঞ্জে অটোরিকশার সঙ্গে মাইক্রোবাসের সংঘর্ষে নারী নিহত, আহত ৩

মুন্সিগঞ্জে অটোরিকশার সঙ্গে মাইক্রোবাসের সংঘর্ষে নারী নিহত, আহত ৩

সিরাজগঞ্জে আগুনে পুড়ে মারা গেল কৃষকের পাঁচটি গরু

সিরাজগঞ্জে আগুনে পুড়ে মারা গেল কৃষকের পাঁচটি গরু