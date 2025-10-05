বৃদ্ধা মাকে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগে ছেলে আটক

লালমনিরহাট প্রতিনিধি
লালমনিরহাটে পারিবারিক কলহের জেরে মাকে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগে নিমাই কর্মকার (২৮) নামের এক যুবককে আটক করেছে পুলিশ। নিহত বৃদ্ধার নাম সুশীলা কর্মকার (৫৮)। শনিবার (৪ অক্টোবর) দিবাগত মধ্যরাতে সদর উপজেলার বড়বাড়ী ইউনিয়নের শিবরাম পালপাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। আটক নিমাই কর্মকার ওই গ্রামের মৃত ভেললো কর্মকারের ছেলে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, কিছুদিন আগে নিমাই কর্মকারের স্ত্রী অভিমান করে বাবার বাড়ি চলে যান। এ নিয়ে শনিবার রাতে তাঁদের পরিবারে কলহ হয়। এ ঘটনার জেরে নিমাই কর্মকার স্থানীয় বড়বাড়ী বাজারে গিয়ে কয়েকজনের সঙ্গে বিতণ্ডায় জড়ান এবং দুজনকে অস্ত্র দিয়ে আঘাত করেন।
বৃদ্ধা মা সুশীলা কর্মকার ছেলেকে শান্ত করার জন্য বাজার থেকে বাড়িতে ফিরিয়ে আনেন। এতে আরও ক্ষিপ্ত হয়ে নিমাই কর্মকার অস্ত্র দিয়ে মাকে কুপিয়ে গুরুতর জখম করেন।
স্থানীয় বাসিন্দারা সুশীলা কর্মকারকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে দ্রুত রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পথে তাঁর মৃত্যু হয়।
খবর পেয়ে লালমনিরহাট সদর থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে অভিযুক্ত ছেলে নিমাই কর্মকারকে আটক করে। পুলিশ মৃত সুশীলা কর্মকারের মরদেহ উদ্ধার করে লালমনিরহাট সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে।
লালমনিরহাট সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি তদন্ত) বাদল কুমার বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, বৃদ্ধ সুশীলা কর্মকারকে হত্যার অভিযোগে ছেলে নিমাই কর্মকারকে আটক করা হয়েছে। নিহত সুশীলার পরিবারের পক্ষ থেকে মামলার প্রস্তুতি চলছে।
