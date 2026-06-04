Ajker Patrika
লালমনিরহাট

মোগলহাট স্থলবন্দর পুনরায় চালুর পরিকল্পনা সরকারের: স্থলবন্দর চেয়ারম্যান

লালমনিরহাট প্রতিনিধি 
মোগলহাট স্থলবন্দর পুনরায় চালুর পরিকল্পনা সরকারের: স্থলবন্দর চেয়ারম্যান
লালমনিরহাট সদর উপজেলার পরিত্যক্ত মোগলহাট স্থলবন্দর এলাকা পরিদর্শন করেন বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ মানজারুল মান্নান। ছবি: আজকের পত্রিকা

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ মানজারুল মান্নান বলেছেন, ঐতিহ্যবাহী মোগলহাট স্থলবন্দরটি পুনরায় চালু করতে চায় সরকার। এ লক্ষ্যে বন্দরের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য প্রাথমিক পর্যায়ের পরিদর্শন করা হচ্ছে।

আজ বৃহস্পতিবার সকালে লালমনিরহাট সদর উপজেলার পরিত্যক্ত মোগলহাট স্থলবন্দর এলাকা পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন।

স্থলবন্দর চেয়ারম্যান বলেন, ‘উত্তরবঙ্গের মোগলহাট স্থলবন্দরটি অত্যন্ত পুরোনো ও ঐতিহ্যবাহী। একসময় এ বন্দর দিয়ে মানুষের যাতায়াতের পাশাপাশি যানবাহন ও পণ্য পরিবহনও হতো। বন্দরের কার্যক্রম পুনরায় চালুর বিষয়ে সরকার উদ্যোগ নিতে আগ্রহী। ভবিষ্যতে এ নিয়ে কীভাবে কাজ করা যায়, সে বিষয়ে সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের অংশ হিসেবেই এই প্রাথমিক পরিদর্শন করা হচ্ছে।’

তিনি আরও বলেন, ‘এই বন্দর বিষয়ে মাননীয় মন্ত্রীর সঙ্গেও আমার আলোচনা হয়েছে। মূলত এটি সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের প্রাথমিক ধাপের একটি পরিদর্শন।’

পরিদর্শনকালে তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন লালমনিরহাট জেলা প্রশাসক রাশেদুল হক প্রধান, জেলা পরিষদের প্রশাসক এ কে এম মমিনুল হকসহ বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তারা।

বিষয়:

বাংলাদেশলালমনিরহাটস্থলবন্দরলালমনিরহাট সদর
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