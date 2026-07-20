Ajker Patrika
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লালমনিরহাট

আদিতমারীতে বাইসাইকেল পেল ৪৬ শিক্ষার্থী

লালমনিরহাট প্রতিনিধি 
আদিতমারীতে বাইসাইকেল পেল ৪৬ শিক্ষার্থী
লালমনিরহাটের আদিতমারী উপজেলার হতদরিদ্র ও মেধাবী ৪৬ শিক্ষার্থীকে বিনা মূল্যে বাইসাইকেল দিয়েছে উপজেলা পরিষদ। ছবি: আজকের পত্রিকা

লালমনিরহাটের আদিতমারী উপজেলার হতদরিদ্র ও মেধাবী ৪৬ শিক্ষার্থীকে বিনা মূল্যে বাইসাইকেল দিয়েছে উপজেলা পরিষদ। আজ সোমবার দুপুরে উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে শিক্ষার্থীদের হাতে বাইসাইকেলগুলো তুলে দেন প্রধান অতিথি লালমনিরহাট-২ আসনের সংসদ সদস্য রোকন উদ্দিন বাবুল।

আদিতমারী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) গুঞ্জন বিশ্বাসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরও ছিলেন উপজেলা প্রকৌশলী এ কে এম ফজলুল হক, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা জাকির হোসেন, থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নাজমুস সাকিব সজীব প্রমুখ।

উপজেলা প্রশাসন সূত্রে জানা যায়, অনেক শিক্ষার্থীর বাড়ি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে বেশ দূরে। তাদের মধ্যে হতদরিদ্র পরিবারের অনেক মেধাবী শিক্ষার্থী হেঁটে বিদ্যালয়ে যাতায়াত করে। এসব শিক্ষার্থীকে বাইসাইকেল দিতে বার্ষিক উন্নয়ন তহবিল থেকে একটি প্রকল্প নেয় উপজেলা পরিষদ। সেই বরাদ্দ থেকে ৪৬ জন শিক্ষার্থীর মাঝে একটি করে বাইসাইকেল বিতরণ করা হয়।

প্রসঙ্গত, একই অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের মাঝে স্কুলব্যাগ, গাছের চারা, প্রাথমিকে বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা ও পুরস্কার প্রদান, বিভিন্ন বিদ্যালয়ে বেঞ্চ ও ফ্যান এবং কৃষকের মাঝে বীজ, সার ও স্প্রে মেশিন বিতরণ করা হয়।

বিষয়:

শিক্ষার্থীলালমনিরহাটআদিতমারীজেলার খবররংপুর বিভাগ
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