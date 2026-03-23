লক্ষ্মীপুরে জমি নিয়ে বিরোধে হামলায় কাঠমিস্ত্রি নিহত

লক্ষ্মীপুরের রামগঞ্জ উপজেলায় জমিসংক্রান্ত বিরোধের জেরে প্রতিপক্ষের হামলায় তাজুল ইসলাম (৬০) নামে এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। আজ সোমবার দুপুরে উপজেলার ভোলাকোট এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
নিহত তাজুল ইসলাম উপজেলার ১০ নম্বর ভাটরা ইউনিয়নের হীরাপুর গ্রামের সাজিবাড়ির মৃত আব্দুল খালেকের ছেলে। তিনি পেশায় কাঠমিস্ত্রি ছিলেন।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, আজ দুপুরে তাজুল ইসলামের স্ত্রী ফাতেমা বেগম পৈতৃক সূত্রে পাওয়া ৭ শতাংশ জমির মালিকানা বুঝে নিতে ভোলাকোট ইউনিয়নের তোরাব মিজি বাড়িতে যান তাজুল। এ সময় তাজুল ইসলামের ভায়রা নুর ইসলাম এবং তাঁর দুই ছেলে মাহফুজ, শুক্কুরসহ একই বাড়ির আরও কয়েকজন তাঁর ওপর হামলা চালান। এতে তাজুল ইসলাম গুরুতর আহত হন। পরে স্থানীয় লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে রামগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
স্বজনেরা জানান, বিরোধপূর্ণ ওই জমি নিয়ে প্রায় ১০ বছর ধরে জেলা আদালতে মামলা চলমান রয়েছে। জমি নিয়ে প্রায়ই দুই পক্ষের মধ্যে বিরোধ ও ঝগড়া হতো। উভয় পক্ষই নিকটাত্মীয়। আজ দুপুরে জমিসংক্রান্ত বিরোধকে কেন্দ্র করে নুর ইসলাম ও তাঁর দুই ছেলে তাজুল ইসলামের ওপর হামলা চালান। এতে তিনি নিহত হন। ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন স্বজনেরা।
রামগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ফিরোজ উদ্দিন চৌধুরী ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, নিহতের মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। ঘটনায় জড়িতদের ধরতে পুলিশের অভিযান চলছে। পাশাপাশি মামলার প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে।
ঈদের আমেজ এখনো কাটেনি, এরই মধ্যে রাজধানী ঢাকায় দেখা দিয়েছে জ্বালানি তেলের তীব্র সংকট। পেট্রল ও অকটেনের অভাবে রাজধানীর অধিকাংশ ফিলিং স্টেশন বন্ধ হয়ে আছে। রাজধানীর বেশির ভাগ ফিলিং স্টেশন ঘুরে দেখা গেছে, পেট্রল ও অকটেনের মেশিনগুলো অলস পড়ে আছে।১৫ মিনিট আগে
চট্টগ্রামের শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিদেশ থেকে অবৈধভাবে নিয়ে আসা ৩০০ কার্টন সিগারেট জব্দ করা হয়েছে। ওমানের মাসকাট থেকে আজ সোমবার (২৩ মার্চ) সকাল ৯টার দিকে সালাম এয়ারের একটি ফ্লাইটে আসা যাত্রী আতিকুর রহমানের কাছে ওই সিগারেট পাওয়া যায়। আতিকুর রহমানের বাড়ি চট্টগ্রামের বাঁশখালী উপজেলায়।৩১ মিনিট আগে
রাজশাহীর বাগমারা উপজেলায় যুবলীগ ও ছাত্রলীগের তিন নেতা-কর্মীর বাড়ি ভাঙচুর করা হয়েছে। এর মধ্যে দুটি বাড়িতে প্রায় সব আসবাব ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। লুট করা হয়েছে নগদ টাকা ও স্বর্ণালংকার। গত শনিবার ঈদের দিন রাত সাড়ে ১০টা থেকে ১১টা পর্যন্ত বাগমারার তাহেরপুর পৌরসভার নূরপুর মহল্লায় বাড়ি তিনটিতে...৩৭ মিনিট আগে
বরগুনার বেতাগীতে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের আয়োজনে প্যান্ডেল সাজিয়ে ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান হয়েছে। উপজেলা ছাত্রলীগ আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে উপজেলা ও জেলার প্রায় পাঁচ শতাধিক বর্তমান ও সাবেক ছাত্রলীগ নেতা-কর্মী অংশ নেন।৪০ মিনিট আগে