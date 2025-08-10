Ajker Patrika
তুলে নিয়ে যুবতীকে দলবদ্ধ ধর্ষণের ঘটনায় মামলা, একজন গ্রেপ্তার

লক্ষ্মীপুর প্রতিনিধি
অভিযুক্ত জাহাঙ্গীর হোসেন প্রকাশ লিটন। ছবি: সংগৃহীত
অভিযুক্ত জাহাঙ্গীর হোসেন প্রকাশ লিটন। ছবি: সংগৃহীত

লক্ষ্মীপুরে তুলে নিয়ে এক যুবতীকে দলবদ্ধ ধর্ষণের ঘটনায় চারজনকে আসামি করে থানায় মামলা করা হয়েছে। আজ রোববার সকালে নির্যাতিত ওই নারী বাদী হয়ে সদর থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে এই মামলা করেন।

এর আগে গতকাল শনিবার রাতে চন্দ্রগঞ্জের দেওপাড়া এলাকা থেকে অভিযুক্ত জাহাঙ্গীর হোসেন প্রকাশ লিটন নামের একজনকে আটক করে পুলিশ। পরে আজ দুপুরে ওই মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠানো হয়।

সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আবদুল মোন্নাফ বলেন, দলবদ্ধ ধর্ষণের ঘটনায় থানায় চারজনকে আসামি করে মামলা করা হয়েছে। এই মামলায় আটক জাহাঙ্গীর হোসেন ওরফে লিটনকে গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে। অন্য আসামিদের ধরতে পুলিশের অভিযান চলছে। এ ছাড়া নির্যাতিত ওই নারীকে উদ্ধার করে শারীরিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

পুলিশ ও মামলার এজাহার সূত্রে জানা গেছে, গত শুক্রবার বিকেলে ওই নারী শহরের কাঁচাবাজার করতে আসেন। এ সময় ইউসুফ হোসেনসহ তিনজন কৌশলে তাঁকে জোরপূর্বক সিএনজিতে তুলে নেন। এরপর চন্দ্রগঞ্জের দেওপাড়া এলাকায় জাহাঙ্গীর হোসেন ওরফে লিটনের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে রাতভর পালাক্রমে ধর্ষণ করেন। একপর্যায়ে তাঁকে বেদম মারধর করে পালিয়ে যান তাঁরা।

পরে শনিবার সকালে ওই ঘর থেকে বের হয়ে চন্দ্রগঞ্জ থানায় পুলিশকে বিষয়টি অবহিত করেন ওই নারী। পরে রাতে ওই বাড়িতে অভিযান চালিয়ে জাহাঙ্গীর হোসেনকে আটক করা হয়। আজ সকালে নির্যাতিত নারী জাহাঙ্গীর হোসেন ওরফে লিটন, ইউসুফ হোসেন, পারভেজ হোসেন ও রাজন হোসেন রাজাকে আসামি করে সদর থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমনে আইনে মামলা করেন।

লক্ষ্মীপুরধর্ষণআসামিমামলাগ্রেপ্তারচট্টগ্রাম বিভাগ
