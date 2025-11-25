Ajker Patrika

লক্ষ্মীপুরে বিএনপি কর্মীকে কুপিয়ে হত্যা, যুবদল কর্মী পলাতক

লক্ষ্মীপুর প্রতিনিধি
আপডেট : ২৫ নভেম্বর ২০২৫, ১৫: ০৬
লাশের সুরতহাল করে পুলিশ। ছবি: আজকের পত্রিকা
লাশের সুরতহাল করে পুলিশ। ছবি: আজকের পত্রিকা

লক্ষ্মীপুরের রামগঞ্জে আনোয়ার হোসেন (৪৫) নামের এক বিএনপি কর্মীকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার সকালে উপজেলার ভোলাকোট ইউনিয়নের সাহারপাড়া এলাকায় এই ঘটনা ঘটে।

২ লাখ টাকা চাঁদা না পেয়ে মো. ইউসুফ হোসেন নামের এক যুবদল কর্মী এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

আনোয়ার হোসেন সাহারপাড়া এলাকার মজিবুল হকের ছেলে। অভিযুক্ত ইউসুফ হোসেন একই গ্রামের এরশাদ মিয়ার ছেলে।

আনোয়ারের স্ত্রী ফারজানা আক্তার সাথী ও স্বজনেরা জানান, আনোয়ার হোসেন তাঁর শ্যালককে বিদেশে পাঠানোর জন্য একটি সংস্থা থেকে ২ লাখ টাকা নিয়েছেন। এই খবর জানতে পেরে ইউনিয়ন যুবদল কর্মী ইউসুফ হোসেনসহ আরও তিনজন আনোয়ারের কাছে ২ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করেন। দু-তিন দিন ধরে আনোয়ারের দোকানে এসে হুমকি দিয়ে যাচ্ছিলেন তাঁরা। আজ সকাল ৭টায় মোটরসাইকেলে করে ইউসুফ ও আরও দুজন দোকানে ঢুকে আনোয়ারকে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে পালিয়ে যায়। গুরুতর অবস্থায় আনোয়ারকে রামগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

রামগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের দায়িত্বরত চিকিৎসক আমির ফয়সাল জানান, আনোয়ার হোসেনের বুকে ও পেটে বেশ কয়েকটি আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

রামগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ আবদুল বারী বলেন, তর্কাতর্কির একপর্যায়ে আনোয়ার হোসেনকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করার কারণেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। পুলিশ লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে। হত্যাকারীকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে। পাশাপাশি কী কারণে এই হত্যাকাণ্ড ঘটেছে, সে বিষয়টি তদন্ত করা হচ্ছে।

নিহত ও অভিযুক্ত ব্যক্তির দলীয় পরিচয়ের ব্যাপারে জানতে চাইলে ভোলাকোট ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আবদুর রহিম মজুমদার জানান, আনোয়ার বিএনপির কর্মী ও ইউসুফ যুবদল কর্মী। তিনি বলেন, এই দুজন বিএনপি বা যুবদলের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত থাকলেও বড় কোনো পদে নেই।

লক্ষ্মীপুররামগঞ্জবিএনপিচট্টগ্রাম বিভাগযুবদলজেলার খবরখুন
পীরগঞ্জে ট্রেনে দুই হকারের মারামারি, ছুরিকাঘাতে একজনের মৃত্যু

পীরগঞ্জ (ঠাকুরগাঁও) প্রতিনিধি 
থেমে থাকা ট্রেনের বগিতে মারামারি করেন দুই হকার। ছবি: সংগৃহীত
থেমে থাকা ট্রেনের বগিতে মারামারি করেন দুই হকার। ছবি: সংগৃহীত

ঠাকুরগাঁওয়ের পীরগঞ্জে ট্রেনে আলামিন (৩০) নামে এক ব্যক্তিকে ছুরিকাঘাত করে হত্যা করা হয়েছে। গতকাল সোমবার রাতে ঢাকাগামী পঞ্চগড় একতা এক্সপ্রেস পীরগঞ্জ রেলস্টেশনে ট্রেনটি থামলে শেষের বগিতে এই হত্যাকাণ্ড ঘটে।

নিহত আলামিন আলামিন কুড়িগ্রাম জেলার ওলিপুর থানার চোড়বতুয়ালী গ্রামের মিন্টু মিয়ার ছেলে বলে জানা গেছে। তিনি ট্রেনে ফেরি করে পপকর্ন বিক্রি করতেন। হত্যাকাণ্ডে অভিযুক্ত আকাশ পলাতক। তিনিও ট্রেনে ফেরি করে নারিকেল বিক্রি করেন বলে জানা গেছে।

ট্রেনের যাত্রী, স্টেশনে উপস্থিত প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ জানায়, দু’জনই মারামারির একপর্যায়ে আকাশ ছুরি দিয়ে আঘাত করলে আলামিন লুটিয়ে পড়েন। উপস্থিত লোকজন তাঁকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। এ ঘটনায় আহত মিলন নামে এক ব্যক্তিকে পীরগঞ্জ স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে চিকিৎসক তাঁকে দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করেন।

পীরগঞ্জ স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আলামিনের চাচাতো ভাই জানান, আলামিন ও আকাশ দুজনই ট্রেনে ফেরি করে খাবার বিক্রি করেন। পূর্ব শত্রুতার জের ধরে এই ঘটনাটি ঘটেছে। উভয় পক্ষে ছয়-সাতজনের একটি গ্রুপ মারামারি করে। একপর্যায়ে আকাশ আলামিনকে ছুরিকাঘাত করেন। ঘটনার পর থেকে আকাশ পলাতক।

পীরগঞ্জ রেলস্টেশনের সহকারী মাস্টার আব্দুল আজিজ বলেন, স্টেশনে লোকজন গুরুতর অবস্থায় দুই ব্যক্তিকে পীরগঞ্জ হাসপাতালে নিয়ে যায়। শুনেছি তাঁরা হকার। বিষয়টি রেলওয়ে পুলিশকে জানানো হয়েছে।

পীরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তাজুল ইসলাম এ ঘটনা নিশ্চিত করেন।

দিনাজপুর জিআরপি থানার ওসি আব্দুল মান্নান এসব তথ্য নিশ্চিত করে জানিয়েছেন, মামলা প্রক্রিয়াধীন।

ঠাকুরগাঁওরেলস্টেশনজেলার খবররংপুর বিভাগ
৪৭তম বিসিএস: লিখিত পরীক্ষা পেছানোর দাবিতে ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক অবরোধ

জাবি প্রতিনিধি 
৪৭তম বিসিএস লিখিত পরীক্ষা পেছানোর দাবিতে ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের। ছবি: আজকের পত্রিকা
৪৭তম বিসিএস লিখিত পরীক্ষা পেছানোর দাবিতে ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের। ছবি: আজকের পত্রিকা

৪৭তম বিসিএস লিখিত পরীক্ষা পেছানোর দাবিতে ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করছেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল চাকরিপ্রার্থী শিক্ষার্থী। আজ মঙ্গলবার দুপুর সোয়া ১২টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকসংলগ্ন ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের দুই লেন আটকে বিক্ষোভ শুরু করেন তাঁরা।

এতে মহাসড়কের দুই পাশে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। তবে অ্যাম্বুলেন্সসহ জরুরি পরিষেবার যানবাহনগুলোর চলাচল স্বাভাবিক ছিল। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত (বেলা ২টা ৪০ মিনিট) অবরোধ চলমান আছে। এর আগে গতকাল সোমবার একই দাবিতে ২০ মিনিট ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক অবরোধ করেন তাঁরা।

৪৭তম বিসিএস লিখিত পরীক্ষা পেছানোর দাবিতে ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের। ছবি: আজকের পত্রিকা
৪৭তম বিসিএস লিখিত পরীক্ষা পেছানোর দাবিতে ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের। ছবি: আজকের পত্রিকা

ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক অবরোধ চলাকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মেসি বিভাগের ৪৭তম ব্যাচের শিক্ষার্থী বরিউল আলম বলেন, ‘তাড়াহুড়ো করে পিএসসি আমাদের পরীক্ষা নিচ্ছে, সে প্রতিবাদে আমরা এক মাস ধরে পিএসসিকে স্মারকলিপি প্রদান, পিএসসির সামনে অবস্থান কর্মসূচি, শাহবাগ ব্লকের সঙ্গে সমন্বয় করে সারা দেশে আমাদের আন্দোলন চলমান রেখেছি। কিন্তু পিএসসির নির্দেশে আমাদের স্টুডেন্টদের ওপর তারা পুলিশি হামলা, নির্যাতন করে। সেই প্রতিবাদে আমাদের স্টুডেন্টরা তিন দিন ধরে আমরণ অনশন করছে। কিন্তু এতেও তাদের কোনো মাথাব্যথা নেই, তারা কোনো বিবেচনা করছে না। তারা স্বৈরাচারী একটা সিদ্ধান্ত সবার ওপর চাপিয়ে দিচ্ছে। আমাদের ন্যায্য দাবি যদি আজকে তারা মেনে না নিয়ে স্বৈরাচারী সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেয়, ভবিষ্যতে একের পর এক স্বৈরাচারী সিদ্ধান্ত তারা চাপিয়ে দেবে।’

জার্নালিজম অ্যান্ড মিডিয়া স্টাডিজ বিভাগের শিক্ষার্থী হারুন অর রশীদ বলেন, ‘আমরা দীর্ঘদিন ধরে আমাদের যৌক্তিক আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছি। আমাদের এই যৌক্তিক আন্দোলনে অনেক রাজনৈতিক দলও সমর্থন জানিয়েছে। কিন্তু এরপরও পিএসসি কাদেরকে সুবিধা দেওয়ার জন্য এ রকম স্বৈরাচারী সিদ্ধান্ত আমাদের ওপর চাপিয়ে দিচ্ছে, সেটা আমরা জানতে চাই।’

শিক্ষার্থীঢাকা বিভাগঢাকাবিসিএসজেলার খবরজাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
স্ত্রীর অনুমতি ছাড়া দ্বিতীয় বিয়ে: কাস্টমস কর্মকর্তা আলী রেজার বিচার শুরু

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
খুলনার কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেটের উপকমিশনার আলী রেজা হায়দার। ছবি: সংগৃহীত
খুলনার কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেটের উপকমিশনার আলী রেজা হায়দার। ছবি: সংগৃহীত

প্রথম স্ত্রীর অনুমতি না নিয়ে দ্বিতীয় বিয়ে করার অভিযোগে করা মামলায় খুলনার কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেটের উপকমিশনার আলী রেজা হায়দারের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করা হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে তাঁর আনুষ্ঠানিক বিচার শুরু হলো।

ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মাসুম মিয়া আজ মঙ্গলবার এই অভিযোগ গঠন করেন বলে নিশ্চিত করেছেন বাদী পক্ষের আইনজীবী মুনজুর আলম।

অভিযোগ গঠনের সময় আসামি আলী রেজা আদালতে উপস্থিত ছিলেন। আদালতের প্রশ্নের জবাবে তিনি নিজেকে ‘নির্দোষ’ দাবি করে ন্যায়বিচার চান।

আসামি পক্ষের আইনজীবীরা মামলা থেকে আসামিকে অব্যাহতি দেওয়ার জন্য আবেদন করেন। আদালত ওই আবেদন নামঞ্জুর করে অভিযোগ গঠন করেন।

বাদী পক্ষের আইনজীবী ছিলেন মুনজুর আলম, আব্দুল্লাহ আল মুনসুর রিপন, গাফফার হোসেন, মুহাম্মাদ মিজানুর রহমান ও সাইফুল্লাহ আরাফাত।

গত বছরের ১৭ ডিসেম্বর আলী রেজার প্রথম স্ত্রী নুরে হোমায়রা অভি বাদী হয়ে আদালতে মামলাটি করেন।

মামলার অভিযোগে বলা হয়, বাদীর সঙ্গে কাস্টমস কর্মকর্তা আলী রেজার ২০১৪ সালের ২৫ এপ্রিল পারিবারিকভাবে বিয়ে হয়। নুয়াইরাহ নুমা বিনতে রেজা নামে তাঁদের একটি সাত বছরের মেয়ে আছে। বাদী ও আসামির সংসারজীবন ১০ বছরের। কিন্তু আসামি বাদীকে কখনো ভরণপোষণ দেননি। ভরণপোষণ চাইলেই স্ত্রীর সঙ্গে খারাপ আচরণ করতেন আসামি। মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন করতেন। আসামি অন্যত্র বিয়ে করবেন বলে হুমকি দিতেন। যৌতুকও দাবি করতেন। এভাবে দাম্পত্য জীবন চলমান অবস্থায় স্ত্রীর অনুমতি ছাড়া ২০২৪ সালের ১২ আগস্ট মুর্শিদা আক্তার নামের একজনকে বিয়ে করেন আলী রেজা। তাঁকে নিয়ে এখন সংসার করছেন।

আদালতে বাদী ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইনের ৬(৫) ধারায় মামলা করেন। এই ধারায় প্রথম স্ত্রীর উপস্থিতিতে সালিশ বোর্ডের অনুমতি ছাড়া দ্বিতীয় বিয়ে করা যাবে না বলা আছে। সালিশ বোর্ডের চেয়ারম্যান হবেন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান অথবা পৌর মেয়র। অনুমতি ছাড়া দ্বিতীয় বিয়ের শাস্তি সর্বোচ্চ এক বছরের কারাদণ্ড।

ঢাকা জেলাকাস্টমসরাজধানীঢাকা বিভাগ
বিদ্যুতায়িত হয়ে ছাত্রের মৃত্যু, বেরোবি প্রশাসনের ‘কার্পণ্যে’ শিক্ষার্থীদের ক্ষোভ

বেরোবি প্রতিনিধি
বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়। ছবি: আজকের পত্রিকা
বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের (বেরোবি) নবীন শিক্ষার্থী শিপন আহমেদের বিদ্যুতায়িত হয়ে অকালমৃত্যুতে ক্যাম্পাসজুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। সহপাঠী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বগুড়ায় শিপনের জানাজায় যাওয়ার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে বাসের ব্যবস্থা করে দেওয়ার অনুরোধ করলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন পুল সহযোগিতা করেনি বলে অভিযোগ উঠেছে। এ নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ক্ষোভ প্রকাশ করছেন শিক্ষার্থীরা।

জানা গেছে, গতকাল সোমবার (২৪ নভেম্বর) বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের ২০২৪-২৫ সেশনের শিক্ষার্থী (১৭তম ব্যাচ) শিপন আহমেদ তাঁর বগুড়ার বাসায় বিদ্যুতায়িত হয়ে মারা যান। তাঁর জানাজায় যাওয়ার জন্য সহপাঠীরা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কাছে পরিবহনের সহযোগিতা চেয়েও পাননি বলে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে অভিযোগ করেন এক শিক্ষার্থী। তাঁর ওই পোস্টের পর ফেসবুকে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও পরিবহন পুলের ওপর ক্ষোভ উগরে দেন শিক্ষার্থীরা।

অভিযোগকারী শিক্ষার্থী তাঁর পোস্টে লিখেছেন, ‘আজ আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বকনিষ্ঠ ১৭ ব্যাচের ছাত্র শিপন আহমেদকে শেষবারের মতো বিদায় জানানোর জন্য যখন আমরা তার বাসায় যাওয়ার প্রয়োজন অনুভব করলাম, তখন বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনো পরিবহন সুবিধা দেওয়া হলো না। তাহলে প্রশ্ন ওঠে, এই বিপুলসংখ্যক বাস রাখার উদ্দেশ্য কী, যদি শিক্ষার্থীদের সবচেয়ে সংকটময় মুহূর্তে সেগুলো নিষ্ক্রিয় পড়ে থাকে? শিক্ষার্থীদের ‘পালস’ বুঝতে না পারলে, তাদের চাহিদাকে মূল্যায়ন করতে না পারলে, তাহলে দায়িত্ব গ্রহণের নৈতিক ভিত্তিটাই বা কোথায় দাঁড়ায়? শুধু আশ্বাস, দুঃখপ্রকাশ আর বিবৃতিতে দায়িত্ব শেষ হয় না। বাস্তব সেবা, সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত এবং মানবিক উপস্থিতিই প্রশাসনের প্রকৃত পরীক্ষার মাপকাঠি। আমাদের ভাইয়ের বিদায় এমনিতেই হৃদয়বিদারক; তার ওপর প্রশাসনিক উদাসীনতা আরও ক্ষতের সৃষ্টি করেছে।’

অর্থনীতি বিভাগ ছাত্র সংসদের জিএস মেহেদি হাসান বলেন, ‘বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে জানিয়েও এ রকম স্পর্শকাতর বিষয়ে বাস দিতে অস্বীকৃতি জানানো খুবই দুঃখজনক। আমরা প্রশাসনের সহযোগিতা না পেয়ে নিজেদের অর্থায়নে শিপনের জানাজায় যাওয়ার জন্য একটি বাস ভাড়া করেছি।’

ক্ষোভ প্রকাশ করে এআইএস বিভাগের শিক্ষার্থী আহমাদুল হক আলবির বলেন, ‘কেমন অথর্ব প্রশাসন! বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন একটি বাস ম্যানেজ করে দিতে পারে না। ১৭ ব্যাচের একজন শিক্ষার্থী নিহত হয়েছে, তার জানাজায় অংশ নিতে ইচ্ছুক শিক্ষার্থীদের জন্যও প্রশাসন কোনো ব্যবস্থা নিতে পারেনি। প্রশাসন যেন কৃত্রিম; তাদের তো মানবিকতা নেই।’

ক্ষোভ প্রকাশ করে বাংলা বিভাগের শিক্ষার্থী জাকির জীম বলেন, ‘মুলার প্রশাসন এখন পর্যন্ত যেসব সিদ্ধান্ত নিয়েছে, প্রায় সবগুলো শিক্ষার্থীদের সাথে সাংঘর্ষিক হয়েছে। প্রশাসনিক ভবনে গিয়ে আন্দোলন না করলে একটা যৌক্তিক দাবিও আদায় হয় না।’

এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন পুলের পরিচালক মো. মাসুদ রানা বলেন, ‘পরিচালক হিসেবে গাড়ি দেওয়ার এখতিয়ার আমার নেই। সর্বোচ্চ ৫০ কিমি দূরত্ব পর্যন্ত গাড়ি দেওয়ার এখতিয়ার পরিচালকের, তা-ও সেটি অফ ডে, অফিস কার্যক্রম চালু থাকার দিনে নয়। রুট বন্ধ করে গাড়ি দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। তবে একটি ১৬ সিটের মাইক্রোবাসের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে।’

রংপুর জেলাশিক্ষার্থীবিদ্যুতায়িতমৃত্যুবেরোবিরংপুর বিভাগ
