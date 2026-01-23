Ajker Patrika
চট্টগ্রাম

২০ বছর পূর্তিতে বুরহানী বিএসআরএম স্কুলে মিলনমেলা

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
২০ বছর পূর্তিতে বুরহানী বিএসআরএম স্কুলে মিলনমেলা

প্রতিষ্ঠার ২০ বছর পূর্তি উপলক্ষে মিলনমেলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে বুরহানী বিএসআরএম স্কুল। বৃহস্পতিবার (২৩ জানুয়ারি) সকালে চট্টগ্রাম নগরের বায়েজিদ থানার শেরশাহ বাংলাবাজার জামতলা এলাকায় অবস্থিত বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এই অনুষ্ঠান হয়।

সকাল ৯টা থেকে ১১টা পর্যন্ত চলা এই আয়োজনে প্রাক্তন ও বর্তমান শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবক এবং আমন্ত্রিত অতিথিদের উপস্থিতিতে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ পরিণত হয় উৎসবমুখর মিলনকেন্দ্রে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিএসআরএম গ্রুপের চেয়ারম্যান আলী হোসেন আকবর আলী বলেন, এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যারা পড়তে আসে, তাদের বেশির ভাগই দরিদ্র পরিবারের সন্তান। কিন্তু এখানে তারা একটি সুন্দর ও সহায়ক পরিবেশ পাচ্ছে।

প্রধান শিক্ষককে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, ‘আপনার ওপর একটি গুরুদায়িত্ব রয়েছে। আমরা বাছাই করা মেধাবী ছাত্র নিয়ে আসিনি; বরং এলাকার পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের লটারির মাধ্যমে ভর্তি করেছি। তাই আমাদের দায়িত্ব তাদের কনভার্ট করে যোগ্য হিসেবে গড়ে তোলা। বিষয়টি যেন এমন না হয়—এসএসসি পর্যন্ত পড়ে পরে ছেড়ে দেওয়া হলো। তারা না পারলে টেকনিক্যাল ও ভোকেশনাল ট্রেনিংয়ে পাঠাতে হবে। এ দেশে জনশক্তির বিশাল সম্ভাবনা রয়েছে, তাদের দক্ষ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।’

শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে আলী হোসেন আকবর আলী বলেন, ‘তোমরা এখান থেকে এসএসসি শেষে এইচএসসি পাস করে উচ্চশিক্ষায় যাবে। কেউ যদি সাধারণ ধারায় এগোতে না পারে, সে ভোকেশনাল ধারায় ভালো করতে পারবে—এ সুযোগ কাজে লাগাতে হবে।’

অনুষ্ঠানে প্রধান ও বিশেষ অতিথিদের বক্তব্যে উঠে আসে বিদ্যালয়ের দুই দশকের পথচলা, সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জন্য বিনা মূল্যে শিক্ষাদান কার্যক্রম এবং সামাজিক দায়বদ্ধতার নানা উদ্যোগের কথা।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আব্দুল কাদের বলেন, ‘২০ বছর আগে সীমিত পরিসরে যাত্রা শুরু করা এই প্রতিষ্ঠান আজ শত শত সুবিধাবঞ্চিত শিশুর আশ্রয়স্থল। আমাদের লক্ষ্য শুধু পড়ালেখা নয়, ভালো মানুষ ও সুনাগরিক হিসেবে শিক্ষার্থীদের গড়ে তোলা।’

অনুষ্ঠানে সাংস্কৃতিক পরিবেশনার পাশাপাশি প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের স্মৃতিচারণা, বর্তমান শিক্ষার্থীদের পরিবেশনা এবং বিদ্যালয়ের অর্জনের ওপর আলোকপাত করা হয়। মিলনমেলায় অংশ নিয়ে প্রাক্তন শিক্ষার্থীরা শৈশবের স্মৃতি রোমন্থন করেন এবং বিদ্যালয়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

উল্লেখ্য, বুরহানী বিএসআরএম স্কুলে নার্সারি থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত সুবিধাবঞ্চিত ও প্রান্তিক শিশুদের সম্পূর্ণ বিনা মূল্যে শিক্ষা প্রদান করা হয়। একাডেমিক শিক্ষার পাশাপাশি নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও অসাম্প্রদায়িক চেতনায় শিক্ষার্থীদের গড়ে তোলায় গুরুত্ব দিয়ে কাজ করে যাচ্ছে প্রতিষ্ঠানটি।

বিষয়:

বাংলাবাজারবিদ্যালয়চট্টগ্রাম বিভাগজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ফিরে এসেছে শৈত্যপ্রবাহ, কোথায় কত দিন চলবে

কারাগারেই প্রেম দুই ভয়ংকর খুনির, বিয়ের জন্য প্যারোলে মুক্তি দিল আদালত

জঙ্গল সলিমপুর: ‘জনবিস্ফোরণ’-এর হুঁশিয়ারি র‍্যাব কর্মকর্তা হত্যা মামলার প্রধান আসামির

‘পাকিস্তানের উসকানিতেই বিশ্বকাপ না খেলার সিদ্ধান্ত বাংলাদেশের’

বিশ্বকাপ না খেললে কত কোটি টাকার রাজস্ব হারাবে বাংলাদেশ

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

যুক্তরাষ্ট্রকে উড়িয়ে সুপার সিক্সে বাংলাদেশ

যুক্তরাষ্ট্রকে উড়িয়ে সুপার সিক্সে বাংলাদেশ

নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর পথসমাবেশে ডিম নিক্ষেপ

নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর পথসমাবেশে ডিম নিক্ষেপ

প্রেমিকার সঙ্গে টাকার বিরোধ, যুবককে হত্যার পর টুকরো করে ফেলা হয় খালে

প্রেমিকার সঙ্গে টাকার বিরোধ, যুবককে হত্যার পর টুকরো করে ফেলা হয় খালে

২.৫ ট্রিলিয়ন ডলারের বিরল খনিজ থাকার দাবি করল সৌদি আরব

২.৫ ট্রিলিয়ন ডলারের বিরল খনিজ থাকার দাবি করল সৌদি আরব

আ.লীগের সাবেক এমপির বাড়ির মাঠে বিএনপি প্রার্থীর পথসভা

আ.লীগের সাবেক এমপির বাড়ির মাঠে বিএনপি প্রার্থীর পথসভা

সম্পর্কিত

কিশোরগঞ্জে বিএনপির জনসভায় চেয়ারে বসা নিয়ে সংঘর্ষ, আহত ৩০

কিশোরগঞ্জে বিএনপির জনসভায় চেয়ারে বসা নিয়ে সংঘর্ষ, আহত ৩০

২০ বছর পূর্তিতে বুরহানী বিএসআরএম স্কুলে মিলনমেলা

২০ বছর পূর্তিতে বুরহানী বিএসআরএম স্কুলে মিলনমেলা

যশোরে জামায়াতের মিছিল থেকে জাপার নির্বাচনী প্রচারণায় হামলার অভিযোগ

যশোরে জামায়াতের মিছিল থেকে জাপার নির্বাচনী প্রচারণায় হামলার অভিযোগ

কোটি টাকার দুর্নীতির অভিযোগ থাকার পরও অধ্যক্ষ পদে বহাল আ.লীগ নেতা শফিক

কোটি টাকার দুর্নীতির অভিযোগ থাকার পরও অধ্যক্ষ পদে বহাল আ.লীগ নেতা শফিক