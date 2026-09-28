Ajker Patrika
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চাঁপাইনবাবগঞ্জ

চাঁপাইনবাবগঞ্জে ট্রলি উল্টে শিশু নিহত

চাঁপাইনবাবগঞ্জ প্রতিনিধি
চাঁপাইনবাবগঞ্জে ট্রলি উল্টে শিশু নিহত
প্রতীকী ছবি

চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জে পাটবোঝাই ট্রলি উল্টে জগন্নাথ কর্মকার নামে পাঁচ বছরের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আজ সোমবার সকালে কানসাট-বিনোদপুর সড়কের চামা বাজার মন্দিরের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত জগন্নাথ কর্মকার শ্যামপুর ইউনিয়নের চামা বাজার এলাকার দুলাল কর্মকারের ছেলে।

স্থানীয় বাসিন্দা কামরুল ইসলাম বলেন, সকালে পাটবোঝাই একটি ট্রলি কানসাট থেকে বিনোদপুরের দিকে যাচ্ছিল। চামা বাজার মন্দিরের সামনে পৌঁছালে চালক নিয়ন্ত্রণ হারালে ট্রলিটি সড়কের পাশে উল্টে যায়। এ সময় রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা শিশু জগন্নাথ ট্রলির নিচে চাপা পড়ে গুরুতর আহত হয়।

পরে স্থানীয়রা দ্রুত ছুটে এসে শিশুটিকে ট্রলির নিচ থেকে উদ্ধার করেন। এরপর তাকে শিবগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যাওয়া হয়। জরুরি বিভাগে কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. আবুল হায়াত পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে শিশুটিকে মৃত ঘোষণা করেন।

শিবগঞ্জ থানার উপপরিদর্শক (এসআই) প্রতুল কুমার বলেন, ‘পাটবোঝাই ট্রলি উল্টে শিশুটির মৃত্যু হয়েছে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।’

বিষয়:

চাঁপাইনবাবগঞ্জশিবগঞ্জ (চাঁপাইনবাবগঞ্জ)নিহতরাজশাহী বিভাগ
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