গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে পুড়ল ১০ ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান

লক্ষ্মীপুরে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে পুড়ে গেছে ১০টি ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান। এতে কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি ব্যবসায়ীদের। গতকাল মঙ্গলবার রাত ৯টার দিকে সদর উপজেলার কামারহাট এলাকায় গ্যাস সিলিন্ডার গোডাউন (আলিফ এন্টারপ্রাইজ) থেকে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে এই দুর্ঘটনা ঘটে। স্থানীয় বাসিন্দাদের সহযোগিতায় দুই ঘণ্টা চেষ্টা চালিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা। তবে আগুন নেভাতে গিয়ে ফায়ার সার্ভিসের এক কর্মী আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে।
ব্যবসায়ী ও ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা জানান, কামারহাট এলাকায় গ্যাস সিলিন্ডার গোডাউন (আলিফ এন্টারপ্রাইজ) নামের প্রতিষ্ঠান থেকে রাতে হঠাৎ বিস্ফোরণ হয়। মুহূর্তে আগুন চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে লক্ষ্মীপুর ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট স্থানীয় বাসিন্দাদের সহযোগিতায় প্রায় দুই ঘণ্টা চেষ্টা চালিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। অগ্নিকাণ্ডে ছোট-বড় ১০টি ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান পুড়ে যায়।
লক্ষ্মীপুর ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন অফিসার রনজিত কুমার বলেন, আলিফ এন্টারপ্রাইজ গ্যাস সিলিন্ডার গোডাউন থেকে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে এই দুর্ঘটনা ঘটে। তবে আলিফ এন্টারপ্রাইজ শুধু যে গ্যাস সিলিন্ডার বিক্রি করে তা নয়, জ্বালানি তেলও বিক্রি করে। গ্যাস সিলিন্ডার ও জ্বালানি তেলের কারণে আগুনের সূত্রপাত অনেক বেশি ছিল। ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট দুই ঘণ্টা চেষ্টা চালিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়। এ সময় ফায়ার সার্ভিসের একজন আহত হন। ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণের কাজ চলছে।
