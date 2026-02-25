এক জালে ধরা পড়ল ৬ হাজার কেজি লাল কোরাল

কক্সবাজারের টেকনাফে সেন্ট মার্টিন দ্বীপসংলগ্ন বঙ্গোপসাগরে জেলেদের জালে ধরা পড়েছে প্রায় ৬ হাজার কেজি সামুদ্রিক লাল কোরাল মাছ। এক জালে এত পরিমাণ মাছ ধরা পড়ায় জেলে ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে ব্যাপক উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছে। ধরা পড়া মাছগুলো প্রায় ৩৫ লাখ টাকায় বিক্রি হয়েছে বলে জানা গেছে।
মঙ্গলবার দিবাগত রাত ১টার দিকে মাছবোঝাই ট্রলার টেকনাফ পৌরসভার কায়ুকখালী ফিশারি ঘাটে পৌঁছায়।
এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন ট্রলারের মালিক টেকনাফ সদর কেরনতলী এলাকার মিজানুর রহমান। তিনি জানান, ট্রলারটি ২১ জন মাঝিমাল্লা নিয়ে ২৩ ফেব্রুয়ারি সকালে মাছ ধরার জন্য বঙ্গোপসাগরে যায়। পরদিন মঙ্গলবার (২৪ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে সেন্ট মার্টিন দ্বীপের দক্ষিণ-পূর্বে জেলেরা বড় একটি মাছের ঝাঁক দেখতে পান। পরে চারদিক থেকে জাল ফেললে কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে বিপুল পরিমাণ লাল কোরাল মাছ ধরা পড়ে।
মাঝিমাল্লারা জানান, ধরা পড়া মাছের সংখ্যা ১ হাজারের বেশি। প্রতিটি মাছের ওজন ৫ থেকে ৭ কেজি। মোট ওজন দাঁড়ায় প্রায় ১৫০ মণ, অর্থাৎ প্রায় ৬ হাজার কেজি।
ফিশারি ঘাটে পৌঁছানোর পর স্থানীয় মাছ ব্যবসায়ী মো. রশিদ প্রতি মণ ২৬ হাজার টাকা দরে মাছগুলো কিনে নেন। এতে বিক্রয়মূল্য দাঁড়ায় প্রায় ৩৫ লাখ টাকা।
ব্যবসায়ী মো. রশিদ জানান, এক জালে এত পরিমাণ লাল কোরাল ধরা পড়া বিরল ঘটনা। মাছগুলো বরফ দিয়ে সংরক্ষণ করে ঢাকার যাত্রাবাড়ী, কারওয়ান বাজার ও আব্দুল্লাহপুরের আড়তে পাঠানো হবে।
