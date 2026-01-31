রাজধানীর ডেমরা থেকে ৫ গ্রেনেড উদ্ধার

রাজধানীর ডেমরা থেকে পরিত্যক্ত অবস্থায় পাঁচটি গ্রেনেড উদ্ধার করেছে র্যাব-১০। গ্রেনেডগুলো জুলাই আন্দোলনের সময় থানা থেকে লুট হওয়া বলে ধারণা করছে র্যাব।
গতকাল শুক্রবার দিবাগত রাত সোয়া ৩টার দিকে ডেমরা থানার স্টাফ কোয়ার্টারের একটি স মিলের বিপরীতে ড্রেনের পাশ থেকে গ্রেনেডগুলো উদ্ধার করা হয়।
র্যাব-১০-এর সহকারী পরিচালক তাপস কর্মকার আজকের পত্রিকাকে এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
তাপস কর্মকার বলেন, থানা থেকে লুট হওয়া ধাতব লিভারযুক্ত পাঁচটি অবিস্ফোরিত গ্রেনেড পরিত্যক্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে।
কুষ্টিয়ার খোকসা উপজেলায় একটি বাড়িতে অভিযান চালিয়ে তাজা ককটেল ও সরঞ্জামসহ দুই যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গতকাল শুক্রবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে শোমসপুর ইউনিয়নের পশ্চিম রেলপাড়া এলাকার ফারুকের বাড়িতে থানা-পুলিশ এই অভিযান চালায়। এ সময় কয়েকজন যুবক সেখানে ককটেল তৈরি করছিলেন।২৬ মিনিট আগে
টাঙ্গাইলের সখীপুরে বড় বোনের বাড়িতে ঘুরতে এসে ট্রাকচাপায় মনির হোসেন (১৮) নামের এক যুবক নিহত হয়েছেন। গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে ঢাকা-সখীপুর আঞ্চলিক মহাসড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে।১ ঘণ্টা আগে
নওগাঁর মহাদেবপুরে ডাম্প ট্রাকের চাপায় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর পাঁচ কৃষক নিহত হয়েছেন। আজ শনিবার (৩১ জানুয়ারি) ভোর সাড়ে ৪টার দিকে উপজেলার মহাদেবপুর-পত্নীতলা আঞ্চলিক সড়কের শিবপুর পাটকাঠি এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে।১ ঘণ্টা আগে
গণভোটকে জাতির ভবিষ্যতের চলার পথ নির্ধারণী ভোট বলে আখ্যা দিয়েছেন নির্বাচন কমিশনার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ। গতকাল শুক্রবার বরগুনা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট-২০২৬ উপলক্ষে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সেল এবং ভিজিলেন্স অবজারভেশন...২ ঘণ্টা আগে