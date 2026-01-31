Ajker Patrika
ঢাকা

রাজধানীর ডেমরা থেকে ৫ গ্রেনেড উদ্ধার

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ৩১ জানুয়ারি ২০২৬, ১২: ৩৮
পরিত্যক্ত অবস্থা পাঁচটি গ্রেনেড উদ্ধার করেছে র‍্যাব। ছবি: র‍্যাব

রাজধানীর ডেমরা থেকে পরিত্যক্ত অবস্থায় পাঁচটি গ্রেনেড উদ্ধার করেছে র‍্যাব-১০। গ্রেনেডগুলো জুলাই আন্দোলনের সময় থানা থেকে লুট হওয়া বলে ধারণা করছে র‍্যাব।

গতকাল শুক্রবার দিবাগত রাত সোয়া ৩টার দিকে ডেমরা থানার স্টাফ কোয়ার্টারের একটি স মিলের বিপরীতে ড্রেনের পাশ থেকে গ্রেনেডগুলো উদ্ধার করা হয়।

র‍্যাব-১০-এর সহকারী পরিচালক তাপস কর্মকার আজকের পত্রিকাকে এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তাপস কর্মকার বলেন, থানা থেকে লুট হওয়া ধাতব লিভারযুক্ত পাঁচটি অবিস্ফোরিত গ্রেনেড পরিত্যক্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে।

