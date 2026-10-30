কুষ্টিয়ায় শ্মশানঘাটের পাশে মিলল ওয়ান শুটারগান ও কার্তুজ

কুষ্টিয়ায় শ্মশানঘাটের পাশে মিলল ওয়ান শুটারগান ও কার্তুজ
কুষ্টিয়া শহরের জুগিয়া চরপাড়া শ্মশানঘাটের পাশ থেকে পরিত্যক্ত অবস্থায় দেশীয় তৈরি একটি ওয়ান শুটার গান ও দুই রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধার করেছে স্পেশাল রেসপন্স ব্যাটালিয়ন (এসআরবি)। গতকাল বৃহস্পতিবার রাত ৯টা ১৫ মিনিটের দিকে কুষ্টিয়া পৌরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের জুগিয়া চরপাড়া শ্মশানঘাটের পূর্ব পাশে একটি বালুর টিলায় অভিযান চালিয়ে এসব অস্ত্র ও গুলি উদ্ধার করা হয়।
এসআরবি-১২, সিপিসি-১ কুষ্টিয়া ক্যাম্পের কোম্পানি কমান্ডারের নেতৃত্বে একটি অভিযানকারী দল গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এ অভিযান চালায়। উদ্ধার করা কার্তুজের মধ্যে একটি লাল রঙের লিডবল কার্তুজ ও একটি সাদা রঙের রাবার কার্তুজ রয়েছে।
এসআরবি জানায়, উদ্ধার করা অস্ত্র ও কার্তুজের বিষয়ে কুষ্টিয়া মডেল থানায় পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে।
এসআরবি-১২, সিপিসি-১ কুষ্টিয়ার কোম্পানি কমান্ডার ও অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. রেজাউল হক স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে গতকাল দিবাগত রাত ১২টার দিকে এ তথ্য জানানো হয়।
তবে অস্ত্রগুলো কে বা কারা সেখানে ফেলে গেছে, সে বিষয়ে সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে কোনো তথ্য জানানো হয়নি।